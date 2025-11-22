Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Cangas del Narcea confirma las posibles causas del accidente minero: “Esto no tiene nada que ver con Cerredo”

"En los últimos meses, se examinó a Tyc Narcea como nunca antes se había hecho a una mina en Asturias", aseveró el regidor

EN IMÁGENES: Desgarro por otra tragedia minera en Asturias con dos muertos en Cangas del Narcea

Ver galería

Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea. / Miki López

Sara Bernardo

Unas "rocas rotas" y un desprendimiento "ni previsto, ni calculado" pueden estar detrás del accidente minero que ayer se cobró la vida de dos trabajadores en la explotación de Vega de Rengos (Cangas del Narcea). Así lo ha confirmado esta mañana el alcalde de la localidad José Luis Fontaniella. "Ahora tocan trabajos de comprobación pero todos los avances apuntan a causas geológicas", aseguró el regidor.

"Es un momento de recogimiento y de luto de toda Asturias", aseguró Fontaniella en un periodo en el que, según dijo, "la minería está sufriendo un desgaste muy profundo". Tras un día "severo y largo", el alcalde de Cangas del Narcea quiso mostrar su apoyo a los familiares de los fallecidos y sumarse a los dos días de luto oficial decretados por el Principado y la Junta de Castilla y León, comunidad a la que pertenecía uno de los fallecidos. "Aquí todos tenemos familia relacionada con la minería", lamentó.

Permisos en regla

José Luis Fontaniella dejó claro que la empresa Tyc Narcea (a la que pertenece la mina) tenía todos los permisos en orden y había sido sometida a numerosas revisiones tras lo ocurrido en la mina de Cerredo (Degaña) hace casi ocho meses. “Lo que ocurrío en Cerredo nunca debería de haber pasado, no solo por el accidente, sino por el tipo de extracción de carbón que parece que hacían" y añadió, "esto es otra cosa diferente". "En los últimos meses, se examinó a Tyc Narcea como nunca antes se había hecho a una mina en Asturias", aseveró.

"No solo cumplen todos los requisitos para sus labores de extracción e investigación que tienen solicitadas sino que tomaban medidas adicionales de seguridad", recalcó Fontaniella que defiende una vez más a la empresa que "administrativamente es un ejemplo".

