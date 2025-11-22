La asturiana GAM cierra una emisión de bonos por 50 millones de euros
La empresa asturiana General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha cerrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) una nueva emisión de bonos por un importe nominal total de 50 millones de euros, según informó la compañía. Los fondos obtenidos con esta emisión se destinarán, por un lado, a impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico de GAM y, por otro, a la amortización de la emisión de bonos por importe de 30 millones de euros lanzada en 2021. Los títulos, que serán admitidos a negociación en el MARF, tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros cada uno, con fecha de vencimiento el 25 de noviembre de 2030 y un tipo de interés fijo anual del 5,25 %. Se trata de la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad de la compañía.
