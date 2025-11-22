Benfer y Alimerka, candidatos del sector industrial en Ternera Asturiana, que renueva su junta

La marca de calidad Ternera Asturiana, la mayor Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la región (más de 6.100 socios), celebra este sábado elecciones para renovar el equipo directivo tras un largo y complicado proceso electoral.

Las votaciones tendrán lugar en la sede en Pola de Siero, entre las 10 y las 15 horas. Pero solo están llamados a votar los 69 representantes del sector industrial –de más de 5.300 electores en total–, ya que el de los productores contó con una sola candidatura, la del ganadero salense Fernando Martínez Barbón, que será directamente proclamada. En el caso del sector elaborador, deberán elegir entre la candidatura de Alimerka y la de Benfer.

La ganadera Isabel de la Busta está de presidenta en funciones desde marzo, cuando se inició el proceso electoral, que tuvo interrupciones. La Consejería de Medio Rural llegó a intervenir la IGP y convocar una gestora ante la ausencia de candidatos del sector ganadero. El consejo regulador se rebeló en los tribunales ante esa intervención y salió airoso, lo que permitió en verano reanudar los preparativos para las elecciones de hoy mismo.

Isabel de la Busta celebra el desbloqueo del proceso: "Nuestro principal objetivo siempre fue devolver a los operadores del Consejo Regulador sus derechos, y en particular, el derecho al sufragio activo y pasivo". La ganadera ovetense se muestra crítica con lo sucedido. "Somos más de 6.100 familias de ganaderos que criamos ternera asturiana y la industria cárnica que la comercializa. Lo que esperamos de nuestras administraciones es ayuda, no que atropellen nuestros derechos".

De la Busta destaca que su directiva saliente deja una marca reconocida, con buena imagen y control. "Han sido un orgullo para mí estos años. Han sido años muy productivos. Dejamos un proyecto sólido y consolidado, con unas cuentas claras y un plan estratégico que la nueva junta puede poner en marcha si quiere, todo por el bien de una marca imprescindible para el desarrollo del sector de la ganadería de carne en Asturias".

Elecciones

Ternera Asturiana elige junta directiva para cuatro año. El sector productor no vota; tiene único candidato, el ganadero Fernando Martínez. El industrial debe elegir entre Benfer y Alimerka.