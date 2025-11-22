La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o "galleta" obligatorio: hasta 200 euros de multa

A la hora de viajar con nuestro cohe hay que saber que es obligatorio el llevar una serie de recambios y dispostivos si no queremos ser sancionados. Por ejemplo, ahora que llega el frío y las nevadas a Asturias, en muchos puertos de montaña es obligatoio el uso de cadenas cuando las condiciones para la circulación puede ser peligrosas. La pregunta que muchos conductores se hacen es, ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche?

No es obligatorio llevar las cadenas siempre en el coche, a diferencia de otros dispositivos que sí lo son, como el triángulo de emergencias o, en su defecto, la baliza V-16 (a partir de enero de 2026). Lo que sí es obligatorio es llevarlas puestas en los tramos en los que sea de obligado cumplimiento el usarlas para desplazarse debido a las inclemencias del tiempo. Si la Guardia Civil detecta un vehículo sin las cadenas puestas circulando por una carretera en la que es obligatorio su uso, la multa puede ascender a 200 euros. Pero matizamos que no es de obligado cumplimineto llevarlas en el maletero del coche el día a día.

Lo que sí es obligatorio llevar son sistemas para reparar nuestro vehículo en caso de pinchazo. En España, el Reglamento General de Circulación y la propia Ley de Tráfico obligan a llevar una rueda de repuesto, la rueda "galleta ( que es de menor tamaño que los habituales y se utiliza únicamente como repuesto temporal) o un kit antipinchazos en el vehículo para prevenir quedarse tirado. El Anexo XII del Reglamento publicado en el BOE señala que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas" y en su apartado "c)" se especifica "una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa". Así que debes asegurarte que tu coche cuenta con algunas de estas opciones.

Los nuevos modelos de vehículos ya no ofrecen una rueda de repuesto por motivos como reducir el peso del coche para mejorar la eficiencia y costes de fabricación o ahorrar espacio. La alternativa en estos nuevos vehículos es un kit de reparación anti pinchazos que contiene un sellador líquido, herramientas y un compresor para arreglar temporalmente un pinchazo neumático. El sellado líquido funciona a modo de spray, inyectando el líquido y creando así una barrera protectora en el interior del neumático que sella el pinchazo.

No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos (o un sistema alternativo equivalente) puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España. Circular sin este elemento de seguridad también puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que genera un riesgo para la seguridad vial.