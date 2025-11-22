El HUCA incorpora un segundo tratamiento CAR-T para el mieloma (cáncer de sangre) más resistente

Nuevo avance en la aplicación de tratamientos de inmunoterapia para enfermos de cáncer en la región.

El Servicio de Hematología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha recibido la cualificación para el uso de la terapia autoinmune CAR-T comercializada como medicamento con el nombre Carvykti, que se usa en el tratamiento del mieloma múltiple —un cáncer de las células plasmáticas de la médula ósea— cuando la enfermedad ha reaparecido y no ha respondido al tratamiento previo.

Único que faltaba

El HUCA ya aplica inmunoterapia CAR-T. Con el nuevo medicamento, se dota del arsenal terapéutico más avanzado que existe en el Sistema Nacional de Salud. De hecho, era el único de los CAR-T industriales que financia el Sistema Nacional de Salud que le faltaba al hospital.

Hasta la fecha, desde que el Ministerio de Sanidad aprobó este tipo de tratamientos en el HUCA, el servicio de Hematología ha tratado con terapias CAR-T a un total de 26 pacientes, en los que ha conseguido tasas de supervivencia acordes con lo esperado y con una mejora de su calidad de vida.

Personal del área de Hematología del HUCA. / LNE

Con la aplicación de los tratamientos de primera línea que ya dispensa el hospital, la supervivencia global de las personas con mieloma múltiple ha mejorado mucho, pero existe un subgrupo refractario que conlleva un mal pronóstico.

El medicamento que ahora incorpora el HUCA es el único tratamiento de inmunoterapia avanzada aprobado en España en segunda línea (es decir, que no es la primera opción terapéutica) para estos pacientes, en quienes ha demostrado un beneficio clínico en supervivencia global y una importante mejora en la calidad de vida.

La incorporación de esta medicación representa, por tanto, una importante opción terapéutica para ese pequeño grupo de pacientes (de diez a quince al año).

El poder de las células T

La terapia CAR-T, conocida también como terapia génica celular, consiste en lograr que las células inmunitarias llamadas células T (un tipo de glóbulos blancos) luchen contra el cáncer tras ser alteradas en el laboratorio para que puedan hallar y destruir las células cancerosas.

A los pacientes se les extraen sus propios linfocitos T que, a continuación, son reforzados mediante un complejo procedimiento de laboratorio y reinfundidos de nuevo en el enfermo para que combatan las células tumorales. El empleo de estas terapias requiere la autorización del Ministerio y la cualificación de las empresas colaboradoras.