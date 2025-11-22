Martín ya no es el nombre más puesto en Asturias para recién nacidos: estos son los favoritos de los padres (con Enzo y Valeria en los primeros puestos)

Martín ya no es el nombre más puesto en Asturias para recién nacidos, después de tres años de reinado. Así lo revela el último ranking publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al año 2024. Mateo es el nuevo favorito entre los padres de la región, aunque de nuevo tiene más bien poco. Ambos, Martín y Mateo, llevan años rivalizando por el primer puesto y traspasándose la corona. De hecho, Martín estuvo en lo más alto de la lista de 2018 a 2020.

Sin cambio en niñas

En niñas, sin embargo, no hay cambios: Sofía sigue ganando como pasó en 2023, 2022, 2020, 2019... Si en niños la competición está entre Martín y Mateo, en niñas está entre Sofía y Lucía. A nivel nacional sucede algo parecido: Mateo ha desbancado a Hugo y Sofía a Lucía.

En concreto, en Asturias hay 77 bebés que se llaman Mateo frente a 73 Martín. Es decir, la diferencia es mínima. Le siguen, ya con más diferencia, Lucas (53), Enzo (49), Hugo (46), Daniel (42), Nicolás (40), Manuel (39), Leo (36) y Pablo (31).

En niñas, la diferencia entre Sofía y Martina es igualmente mínima: 52 frente a 52. A continuación, están Valeria (45), Vega (42), Olivia (40), Julia (33), Lucía (33), Lara (32), Alicia (29) y Celia (28). Llama la atención que Lucía, que dominó durante años las listas, haya bajado ahora hasta el puesto número siete.

Cuando los Pelayo y las María dominaban

Nada o muy poco tienen que ver estos nombres con los que reinaban hace veinte años. Entonces, en niños dominaba Pablo, y en niñas Lucía. En 2004 también estaban en el "top ten" Alejandro, David, Daniel, Diego, Pelayo, Sergio, Adrián, Hugo y Miguel. Mientras que en niñas, Paula, Alba, María, Laura, Sara, Andrea, Claudia, Nerea y Ana.

Aquí puedes ver todos los nombres por comunidades y su evolución desde 1996.

Ya no nacen ni josemanueles ni maricármenes

La denominación que más abunda en los DNI de la región apenas tiene eco en las nuevas generaciones. El Instituto Nacional de Estadística (INE) certifica la agónica situación que sufren los nombres de José Manuel y María del Carmen en los registros civiles desde hace años: ya casi no se anotan en los gruesos tomos de nacimientos. Decenas y decenas de madres y padres acuden a los juzgados para designar con orgullo a Martín y Mateo; a Sofía y Lucía. Pero casi nadie pronuncia con satisfacción un Maricarmen ante el funcionario de turno, ni entrega con valentía manuscrita una partida de nacimiento en la que pueda leerse con caligrafía esmerada: José Manuel.

Hay en Asturias 11.396 varones llamados José Manuel. Representan el 25 por mil; es decir, si en una reunión de cien asturianos elegidos al azar usted grita: “¡José Manuel!”, dos o tres personas girarán la cabeza. Es el nombre más común en el Principado, seguido de José Luis (9.737), Manuel (9.666), José Antonio (8.769) o Pablo (8.519).

Otro tanto pasa con las maricármenes, totalmente sustituidas por sofías, lucías, martinas, valerias y julias. Hay en Asturias 14.354 mujeres llamadas Maria del Carmen; representan a tres de cada cien y, sin embargo, se ha agotado la savia nueva. De hecho, según el INE, el nombre ni siquiera aparece en los listados de esta década en curso: eso significa que desde 2020 ha habido menos de cinco registros con ese nombre.

María del Carmen es el nombre que designa al mayor número de asturianas con diferencia: 14.354. Le siguen a distancia el sencillo María (9.057), María Ángeles (7.490), María Pilar (6.892) o María Teresa (6.857)