Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ministra Aagesen, citada a comparecer en la comisión sobre Cerredo el 21 de enero

Las exconsejeras Díaz y Roqueñí testificarán en esa misma jornada ante el órgano que investiga el accidente n También han sido llamados los empresarios Victorino Alonso y Chus Mirantes

Sara Aagesen.

Sara Aagesen.

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha sido llamada a comparecer ante la comisión de investigación abierta en la Junta General del Principado por el accidente en la mina de Cerredo (Degaña) del pasado 31 de marzo. Aagesen deberá presentarse en la Junta el próximo 21 de enero y responder a las preguntas en calidad de expresidenta del Instituto de Transición Justa y ministra.

Las nuevas comparecencias en la comisión, presidida por la diputada Covadonga Tomé, se retomarán tras el parón navideño el 19 de enero y con dos semanas seguidas de actividad y más de una veintena de intervinientes. Para un día después de la ministra están llamados Enrique Fernández e Isaac Pola, ambos exconsejeros de Industria.

Las exconsejeras Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz tendrán que comparecer el 23 de enero. Ambas estuvieron al frente de Transición Ecológica e Industria. Belarmina Díaz –en el cargo cuando el accidente, tras el que dimitió– fue además directora general de Minas.

También desfilarán por la Junta empresarios del sector. El martes 27 le tocara a Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del conocido empresario minero Victorino Alonso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  5. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  6. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  7. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  8. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo

Frenazo a una nueva línea de negocio de ArcelorMittal: la multinacional renuncia a la fábrica de polvo de acero para impresión 3D de Avilés

Frenazo a una nueva línea de negocio de ArcelorMittal: la multinacional renuncia a la fábrica de polvo de acero para impresión 3D de Avilés

Tyc Narcea, una mina cerrada y reabierta en dos meses tras las protestas de trabajadores, empresarios y sindicatos

El suroccidente asturiano revive, menos de ocho meses después, el dolor de la tragedia de Cerredo

Benfer y Alimerka, candidatos del sector industrial en Ternera Asturiana, que renueva su junta

Benfer y Alimerka, candidatos del sector industrial en Ternera Asturiana, que renueva su junta

La ministra Aagesen, citada a comparecer en la comisión sobre Cerredo el 21 de enero

La ministra Aagesen, citada a comparecer en la comisión sobre Cerredo el 21 de enero

El Principado aprueba seis parques eólicos que había rescatado Competencia en ocho concejos del Occidente

El Principado aprueba seis parques eólicos que había rescatado Competencia en ocho concejos del Occidente

Carmen Figaredo, la artista que construye mundos con collages, de Nueva York a Madrid: "Asturias desde fuera se ve literalmente como el paraíso"

Carmen Figaredo, la artista que construye mundos con collages, de Nueva York a Madrid: "Asturias desde fuera se ve literalmente como el paraíso"

El prometedor entamu d'ún de los principales museos de la comarca d'Avilés: "Tamos plasmaos cola acoyida"

El prometedor entamu d'ún de los principales museos de la comarca d'Avilés: "Tamos plasmaos cola acoyida"
Tracking Pixel Contents