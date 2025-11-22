La ministra Aagesen, citada a comparecer en la comisión sobre Cerredo el 21 de enero

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha sido llamada a comparecer ante la comisión de investigación abierta en la Junta General del Principado por el accidente en la mina de Cerredo (Degaña) del pasado 31 de marzo. Aagesen deberá presentarse en la Junta el próximo 21 de enero y responder a las preguntas en calidad de expresidenta del Instituto de Transición Justa y ministra.

Las nuevas comparecencias en la comisión, presidida por la diputada Covadonga Tomé, se retomarán tras el parón navideño el 19 de enero y con dos semanas seguidas de actividad y más de una veintena de intervinientes. Para un día después de la ministra están llamados Enrique Fernández e Isaac Pola, ambos exconsejeros de Industria.

Las exconsejeras Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz tendrán que comparecer el 23 de enero. Ambas estuvieron al frente de Transición Ecológica e Industria. Belarmina Díaz –en el cargo cuando el accidente, tras el que dimitió– fue además directora general de Minas.

También desfilarán por la Junta empresarios del sector. El martes 27 le tocara a Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, apoderado de la sociedad Combayl, mientras que el viernes 30 será el turno del conocido empresario minero Victorino Alonso.