Nueva edición de DICA para acelerar la digitalización del comercio regional

El pequeño comercio asturiano avanza en su transformación digital con una nueva edición del Programa DICA, la iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias destinada a acompañar a los establecimientos minoristas en un cambio que ya es imprescindible para competir, visibilizarse y conectar con sus clientes. Impulsado por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y la Dirección General de Empresa y Comercio, el programa ofrece un asesoramiento presencial, gratuito y totalmente personalizado, adaptado al ritmo y a las necesidades reales de cada negocio.

DICA inicia ahora su segunda fase con un enfoque mucho más práctico y con el objetivo de ayudar a 350 comercios a consolidar sus capacidades digitales básicas –presencia en Google, redes sociales, gestión de herramientas y canales de comunicación– y, al mismo tiempo, introducirles en ámbitos clave como la gestión de datos y la incorporación de inteligencia artificial, siempre de forma proporcionada a su situación y a su nivel de digitalización.

El método de trabajo parte de un diagnóstico inicial en el propio establecimiento, que permite identificar el punto de partida, los recursos disponibles y las preocupaciones del comerciante. A partir de ahí, se diseña un plan de acción a medida con visitas presenciales, tareas concretas y un seguimiento posterior para garantizar que los avances se consolidan en el tiempo.

El despliegue de DICA se realizará de forma territorial y progresiva y los comercios que quieran participar pueden inscribirse a través de www.dicasturias.es.

Briz Boutique de Chocolate Briz es un negocio local de proximidad con un obrador y punto de venta integrados en un mismo espacio en la calle Magdalena de Oviedo. Una pastelería artesanal que mantiene su esencia tradicional aunque no descarta una futura expansión si cuenta con los recursos y herramientas adecuadas para tomar decisiones informadas. Conocieron el programa DICA a través de las redes sociales y se inscribieron al considerar que podía ayudarles en ese proceso. Pese a contar con presencia en algunas redes y con página web, necesitan herramientas que unifiquen y centralicen su actividad digital y les permitan reducir tiempos. Una de sus principales inquietudes es la explotación de datos: optimizar publicaciones y campañas, entender su impacto real y mejorar el rendimiento más allá de métricas básicas. Con la creciente presencia de la IA, confían en que DICA les ayude a planificar y optimizar procesos tecnológicos del mismo modo que planifican en el obrador. Esperan acceder a herramientas digitales acordes a su perfil, contar con asesoramiento profesional y compartir experiencias con negocios similares.

Inzu Concept Store Inzu Concept Store es un proyecto creado por dos socias en Villaviciosa. Se trata de una tienda de objetos de regalo y decoración abierta hace dos años y medio, donde seleccionan piezas especiales y diferentes procedentes de distintos países. Conocieron el Programa DICA gracias a ACOSEVI, la asociación de comerciantes de Villaviciosa, y decidieron inscribirse porque eran conscientes de que su negocio tenía carencias en materia de digitalización y querían aprovechar la oportunidad de mejorar. En su día a día detectan varios retos para avanzar digitalmente: falta de conocimiento técnico, desconocimiento de tendencias en diseño digital y la necesidad de adaptar la estética y la presentación de sus productos a los nuevos formatos. También buscan mejorar la accesibilidad digital para llegar a clientes fuera de Villaviciosa o Asturias. De DICA esperan una puesta al día en cuestiones técnicas relacionadas con la gestión de compras y ventas, así como una modernización del diseño y la presentación digital de sus productos, con el fin de impulsar su proyecto y fortalecer su presencia online.