El Principado aprueba seis parques eólicos que había rescatado Competencia en ocho concejos del Occidente

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha autorizado la construcción de seis parques eólicos en el occidente de Asturias. Todas estas instalaciones energéticas, impulsadas por el grupo madrileño Capital Energy, habían sido rescatadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) después de que Red Eléctrica de España planteara retirarles los permisos de conexión por incumplir plazos administrativos.

Los parques que han obtenido ahora la autorización administrativa de construcción son los denominados Turia, Sierra de Eirúa, Brañadesella, Pousadoiro, Lausia y Herradura, que se ubicarán en terrenos de los concejos de Taramundi, Villanueva de Oscos, Illano, San Tirso de Abres, Vegadeo, Castropol, Boal y Coaña. En conjunto contarán con 34 aerogeneradores con una potencia total instalada de más de 177 megavatios (MW).

Todos estos proyectos de parques eólicos en el Occidente llevaban años de tramitación y el promotor tuvo que adaptarlos a los requerimientos que impuso el Gobierno regional en el proceso de evaluación ambiental. En algunos casos, por ejemplo, se han tenido que desplazar torres eólicas para alejarlas de núcleos de población.

Los seis parques eólicos fueron "salvados" el pasado año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que evitó que perdieran los permisos de acceso y conexión a la red como pretendía el operador del sistema, Red Eléctrica, al considerar que no habían obtenido en plazo la declaración de impacto ambiental. Capital Energy interpuso conflicto ante la CNMV y esta dejó sin efecto las comunicaciones de caducidad (que obligaban a retomar desde cero toda tramitación de los parques, que en Asturias duran de media, siete años) al considerar los efectos retroactivos de las resoluciones del Principado.

La decisión de la CNMV permitió a Capital Energy proseguir con la tramitación de los parques Turia, Sierra de Eirúa, Brañadesella, Pousadoiro, Lausia y Herradura y ayer se publicó la resolución por la que la consejería de Ciencia, Industria y Empleo otorga autorización admimistrativa previa del modificado de los proyectos y la autorización administrativa de construcción. Con estas autorizaciones, los seis parques completan la tramitación administrativa y, para su ejecución, precisarán de las autorizaciones urbanísticas.