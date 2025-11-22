Las reacciones a la tragedia: la mina canguesa había pasado una inspección de seguridad 24 horas antes, revela Adriana Lastra
Barbón: "Hay momentos en que la Presidencia es una pesada carga"
Sánchez: "Es un día triste para Asturias y para España"
"Hay momentos en los que la Presidencia es una pesada carga", expresó ayer en sus redes sociales Adrián Barbón, presidente del Principado, mientras viajaba desde Salamanca, donde iba a participar en un acto del PSOE, hacia Cangas del Narcea para acompañar a los familiares y compañeros de los mineros fallecidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también expresó su pesar a través de un tuit: "Toda mi solidaridad con la familia minera; hoy es un día triste para Asturias y para todo el país".
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que acudió al Valle de Rengos para seguir las labores de rescate, reveló que la mina del accidente, propiedad de la empresa Tyc Narcea, había pasado inspecciones recientes, incluida un realizada anteayer, 24 horas antes del derrumbe que acabó con la vida de dos trabajadores. "Todos los permisos de la mina estaban en regla y había sido revisada a fondo", aseguró. Junto a ella estuvieron en la explotación canguesa la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez quien corroboró que la instalación superó las citadas inspecciones de seguridad.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, suspendió su agenda prevista y se trasladó a la mina junto alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. "Lamento profundamente el fallecimiento de los dos mineros tras el accidente ocurrido en la explotación minera. Mi pésame y el de todo el PP de Asturias para sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia, brigadas de salvamento y servicios sanitarios que trabajan en la zona", señaló.
La diputada Covadonga Tomé transmitió su "cariño" a las familias y allegados. " Nuestro compromiso es trabajar en que no se sucedan más siniestros laborales así en Asturies. El trabajo nunca, nunca, puede costar la vida", dijo, y agradeció la labor de los equipos de rescate. En especial, de la Brigada de Salvamento de Hunosa. También transmitió su preocupación y apoyo la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
