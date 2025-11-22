Ternera Asturiana ya tiene nuevo equipo directivo: estos son los elegidos

Ternera Asturiana ya tiene nuevo equipo directivo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que gestionará la marca durante los próximos cuatro años. Una convocatoria con más de 5.300 electores, aunque solo el sector industrial acudió finalmente a las urnas. Luis Fernando Martínez y Berdasco e Hijos pasan a formar parte de esa junta.

En el sector productor se presentó una única candidatura, encabezada por el ganadero salense Luis Fernando Martínez Barbón y promovida por Unión Rural Asturiana, por lo que quedó proclamada directamente sin necesidad de votación. Por el contrario, el sector industrial contó con dos listas y registró una participación del 75 por ciento, imponiéndose la candidatura liderada por Berdasco e Hijos, con el 84 por ciento.

Tras el recuento, la Junta Electoral proclamó provisionalmente a los vocales electos y sus suplentes: la candidatura de Martínez Barbón representará al sector productor y la de Berdasco e Hijos al sector elaborador. Una vez concluido el periodo de recursos, la proclamación definitiva se prevé para el 11 de diciembre, fecha en la que los nuevos vocales tomarán posesión y elegirán presidencia y vicepresidencia.

La presidenta en funciones, Isabel de la Busta subrayó que el objetivo prioritario fue "devolver a los operadores del Consejo Regulador sus derechos, en particular el derecho al sufragio activo y pasivo".

La presidenta en funciones destacó también el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de control, fortalecimiento de la imagen de marca y consolidación del proyecto. Agradeció la labor del órgano de gobierno saliente y aseguró dejar "unas cuentas claras y un plan estratégico listo para ser ejecutado".