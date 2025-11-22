Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las ventas de la industria asturiana suben un 3,3%, menos que la media

La cifra de negocios de la industria se incrementó en Asturias un 3,3% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un crecimiento inferior al experimentado por el conjunto del país, del 4,3%, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las comunidades con mayores repuntes fueron Madrid (10,5%), Galicia (9,5%) y Cantabria (6,6%), mientras que en el extremo contrario se situaron Navarra, Extremadura y Castilla y León, con lo mayores descensos, de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente. En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria asturiana ha crecido un 0,1%, lo que supone una diferencia de 0,6 puntos respecto a la media nacional, del 0,7%.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  2. Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
  3. Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
  4. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  5. El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
  6. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  7. El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
  8. Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo

La historia de Abdoulá Kutay, uno de los rostros del vuelco demográfico en Asturias: "Es la región de España menos racista"

La historia de Abdoulá Kutay, uno de los rostros del vuelco demográfico en Asturias: "Es la región de España menos racista"

Francisco Ballesteros, profesor de Derecho, abogado y escritor: "La Transición fue un milagro político dirigido por Torcuato Fernández Miranda"

Francisco Ballesteros, profesor de Derecho, abogado y escritor: "La Transición fue un milagro político dirigido por Torcuato Fernández Miranda"

Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: "Es una desgracia muy grande", asegura el dueño de la explotación

Las ventas de la industria asturiana suben un 3,3%, menos que la media

La asturiana GAM cierra una emisión de bonos por 50 millones de euros

La asturiana GAM cierra una emisión de bonos por 50 millones de euros

Los planes de TSK, que prepara su salida a bolsa: la ingeniería asturiana quiere captar al menos 175 millones en los mercados

Los planes de TSK, que prepara su salida a bolsa: la ingeniería asturiana quiere captar al menos 175 millones en los mercados

Frenazo a una nueva línea de negocio de ArcelorMittal: la multinacional renuncia a la fábrica de polvo de acero para impresión 3D de Avilés

Frenazo a una nueva línea de negocio de ArcelorMittal: la multinacional renuncia a la fábrica de polvo de acero para impresión 3D de Avilés

Tyc Narcea, una mina cerrada y reabierta en dos meses tras las protestas de trabajadores, empresarios y sindicatos

Tracking Pixel Contents