Las ventas de la industria asturiana suben un 3,3%, menos que la media

La cifra de negocios de la industria se incrementó en Asturias un 3,3% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un crecimiento inferior al experimentado por el conjunto del país, del 4,3%, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las comunidades con mayores repuntes fueron Madrid (10,5%), Galicia (9,5%) y Cantabria (6,6%), mientras que en el extremo contrario se situaron Navarra, Extremadura y Castilla y León, con lo mayores descensos, de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente. En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria asturiana ha crecido un 0,1%, lo que supone una diferencia de 0,6 puntos respecto a la media nacional, del 0,7%.