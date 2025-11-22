Las ventas de la industria asturiana suben un 3,3%, menos que la media
La cifra de negocios de la industria se incrementó en Asturias un 3,3% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone un crecimiento inferior al experimentado por el conjunto del país, del 4,3%, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las comunidades con mayores repuntes fueron Madrid (10,5%), Galicia (9,5%) y Cantabria (6,6%), mientras que en el extremo contrario se situaron Navarra, Extremadura y Castilla y León, con lo mayores descensos, de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente. En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria asturiana ha crecido un 0,1%, lo que supone una diferencia de 0,6 puntos respecto a la media nacional, del 0,7%.
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Una menor mata a su cuñada, de 20 años, tras apuñalarla en el vientre en Candamo
- Crimen en una casa de Candamo: la menor atacó con una sola puñalada mortal en el vientre a su cuñada tras una discusión por unas galletas
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El gigante de la consultoría tecnológica que tiene 1.000 empleos en Asturias y que ahora amplía su presencia con un centro en Oviedo
- Una única puñalada le causó una hemorragia mortal al afectar a arterias abdominales, confirma la autopsia de la joven muerta en Candamo