Así va a afectar a los conductores asturianos la Ley de Movilidad Sostenible que ya se ha aprobado: compartir coche para en vez de ir solo, opciones como el teletrabajo o la flexibilidad en las entradas para reducir la movilidad en horas punta

La nueva Ley de Movilidad Sostenible considera por primera vez que moverse —ir al trabajo, al colegio o acceder a servicios públicos— es un derecho ciudadano. Esto significa que el Estado y las administraciones deberán garantizar medios de transporte accesibles, asequibles y respetuosos con el medioambiente. ¿En qué se traduce? En una mayor exigencia de calidad y frecuencia en los servicios urbanos y más transporte público en áreas pequeñas y rurales. Estos son los principales puntos de la nueva ley y el impacto que pueden tener sobre los ciudadanos.

Uno de los grandes problemas es el acceso a los centros de trabajo y en especial a polígonos industriales, en los que no llega muchas veces el transporte público. Las empresas de más de 200 empleados y las entidades públicas de ámbito estatal estarán obligadas a elaborar en los próximos dos años planes de movilidad sostenible para su personal: fomento del transporte colectivo, bicicletas, teletrabajo o coches compartidos. Las empresas de mayor tamaño deberán incluir opciones como el teletrabajo o la flexibilidad en las entradas para reducir la movilidad en horas punta. El Ministerio de Transportes contempla ofrecer ayudas también para incentivar que las empresas de menor tamaño lleven a cabo su plan de forma voluntaria.

Los planes de movilidad se negociarán con el comité de empresa y pondrán asimismo el foco en promocionar la movilidad activa entre los empleados, es decir, los desplazamientos a pie o utilizando otros modos no motorizados, como la bicicleta. Deberán así ofrecer facilidades para desplazarse sin coche privado y fomentar también el coche compartido. Todo ello podrá repercutir en un posible ahorro en costes de transporte para los trabajadores. Las empresas también deberán instalar puntos de recarga para asegurar la conversión del parque de automovilístico hacia el vehículo eléctrico. Las empresas podrán contar con una nueva figura: el gestor de movilidad.

Otro de los puntos a destacar es movilidad urbana más limpia y segura: La norma establece que los municipios deben integrar la gestión de sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) dentro de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), y vincularlas con los objetivos nacionales de reducción de emisiones y calidad del aire. De esta forma las ZBE dejan de ser una medida aislada y pasan a formar parte de una estrategia global de movilidad limpia, financiada y coordinada desde el Estado.

Habrá incentivos para usar transporte público y la bicicleta, y penalizaciones a vehículos antiguos. El Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO)se creará para financiar proyectos de transporte urbano limpio y eficiente.