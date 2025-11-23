Camila Ricaldez, la asturiana que con 15 años fue operada de un tumor cerebral: "Decían que eran migrañas, pero los dolores de cabeza eran insoportables
Los supervivientes visibilizan la realidad de los tumores pediátricos: "Se necesitan espacios específicos para adolescentes con cáncer"
Demi Taneva
Camila Ricaldez Girón, de Pola de Siero, tenía 15 años cuando un tumor cerebral la llevó al quirófano: "Decían que eran migrañas, pero los dolores de cabeza eran insoportables. Tras varias pruebas, llegó el diagnóstico". Ingresada en neurocirugía, en una planta de adultos, se sintió aislada: "Con 15 años es difícil estar rodeada de personas mucho mayores y sin intereses comunes. En pediatría al menos puedes conocer a otros niños y los padres se apoyan entre sí".
Camila es una de las integrantes del Grupo de Supervivientes de Cáncer Infantil y Adolescente del Principado de Asturias, creado por la Asociación Galbán. Este grupo se ha formado para compartir experiencias, apoyarse y visibilizar lo que viene después de la enfermedad. Tal y como ellos mismos explican:el cáncer no termina con el alta médica, deja secuelas físicas, emocionales y sociales. Hablan de dolor, esperanza y reivindicación.
Hoy, Camila Ricaldez trabaja como fisioterapeuta y forma parte activa del grupo de supervivientes. Quiere concienciar sobre el cáncer infantil desde la perspectiva de los pacientes. "Después del tratamiento no hay un seguimiento especializado a largo plazo, y las secuelas aparecen años después. Por eso es tan importante visibilizar y reivindicar. Aquí nos entendemos mejor que con cualquier otra persona de nuestra edad", asevera.
Al igual de Camila, otros jóvenes asturianos que han padecido cáncer en la infancia han relatado sus experiencias a LA NUEVA ESPAÑA. Las historias de Samuel, Darío, Victoria y Paula reflejan que el cáncer infantil no termina con el alta médica. También muestran que, pese a las cicatrices, hay enseñanzas que marcan el futuro.
Los datos
El cáncer infantil en cifras
El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) atiende cada año una treintena de nuevos casos de cáncer infantil, con una supervivencia relativa que ronda el 80%. Este cálculo se realiza a los cinco años del diagnóstico y el porcentaje oscila entre el 75 y el 90%. Se trata de una cifra más elevada que en la edad adulta, similar a la media del Sistema Nacional de Salud y de los países próximos.
Localizaciones más frecuentes
Por tipos, las leucemias y los linfomas representan más de un tercio de los diagnósticos, seguidas por los tumores del sistema nervioso central. El área de oncohematología del HUCA ha practicado en la última década más de medio centenar de trasplantes de médula ósea a menores, con unos índices de curación muy elevados.
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- El primer gran temporal del otoño obliga a usar cadenas en cinco puertos de montaña de Asturias y Pajares ya está cerrado para camiones
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera