Ferrán Adrià, cocinero reconocido en todo el mundo: "Un inmigrante cobra lo mismo y, si puedo, le pago un poco más porque está lejos de su familia"
'Una fabada desgrasada es una obra de arte', reconoce el aclamado chef, que ensalza la la cocina asturiana como "una región que está al máximo nivel"
Ferran Adrià (Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1962) es considerado uno de los mejores cocineros del mundo. Su restaurante fue más allá de lo gastronómico para convertirse en todo un centro I+D+i dedicado a la cocina, su desarrollo y la exploración del sabor, la textura y las sensaciones a la hora de sentarse al a mesa.
Posteriormente, creo "elBulliFoundation", una fundación privada española, promovida por Ferran Adrià y Juli Soler, que nació en 2013 para preservar el legado del restaurante elBulli. Su misión es promover la innovación y la creatividad en la gastronomía y otras disciplinas, compartiendo el conocimiento adquirido y la experiencia pasada de elBulli a través de proyectos como Bullipedia (una gran enciclopedia sobre cocina) y el museo elBulli1846.
El sello gastronómico de Adrià destaca por el carácter transgresor que ideó en los fogones de su restaurante elBulli, en el que invertía en innovación el 20% de lo que facturaba. Ahora el chef viaja a lo largo y ancoho de nuestro páis, explicando en Universidades y otras ponencias explicará en qué consiste su forma de comprender y ordenar el conocimiento y demostra que se trata de una metodología aplicable a diferentes sectores y modelos de negocio.
De todo ello ha hablado en una entrevista en el programa Cafè d'idees', en TVE, donde quiso explicar cómo es su metodología de trabajo y la de aquellos que trabajan con él.
"En elBulli trabajaron unas 2.000 personas, muchas de ellas de América Latina. Yo no veía inmigrantes, eran igual que los demás. Tampoco veía diferencias entre hombres y mujeres, yo buscaba talento. De 1.400.000 personas que trabajan en la hostelería en España, más del 35% son inmigrantes. Se les tiene que cuidar", explica. "En elBulli Foundation, si viene una persona de fuera cobra igual que la persona de aquí y, si puedo, le pago un poco más porque está lejos de su familia. Falta mucho cariño a los buenos inmigrantes, que son la mayoría", aseguraba en el programa.
Adrià estuvo hace unos meses en Asturias, donde ensalzó la materia prima de su gastronomía y sus platos tradicionales. "-n Asturias hay unos productos extraordinarios, una cocina tradicional extraordinaria, unos cocineros extraordinarios… Es una región que está al máximo nivel". Y en cuanto a qué elegiría entre fabada, pescado o cachopo, el cocinero lo tuvo calor. "De todo. Una fabada desgrasada es una obra de arte"
