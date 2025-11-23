El guía Fernando Garrido, premio "Alfonso Martínez"

El jurado que decide el premio "Alfonso Martínez" a guías de montaña, reunido en Oviedo, decidió conceder el galardón a Fernando Garrido Velasco, por su trayectoria como "gran alpinista y guía de prestigio internacional". El premio, que será entregado en marzo, lleva el nombre de Alfonso Martínez, que consiguió una justa fama como guía para subir al Naranjo, en la que tuvo como precedente a su padre, Víctor, tercer escalador del Picu. Alfonso comparte con su hermano Juan Tomás el mérito de haber descubierto y diseñado en la cara Sur de la emblemática montaña el acceso más seguro y menos difícil –aunque difícil lo sigue siendo– de la que con toda justicia es conocida como Vía de los Martínez.

Como alpinista, el madrileño Fernando Garrido ha protagonizado hazañas excepcionales, tal su resistencia solitaria en altura y en invierno en un pico de más de 8.000 metros, como es el Cho Oyu. Y como guía tiene un gran prestigio, que se lo han dado ejecutorias como la de haber conducido más de 70 veces a montañeros hasta la cima del Aconcagua. Comparte el prestigio de ser el guía de montaña español más conocido con Erik Pérez Lorente, que forma parte del jurado que le ha distinguido con el premio "Alfonso Martínez".

Este galardón forma parte de los premios "Naranjo de Bulnes", con los que se pretende subrayar la excepcional importancia montañera que tiene el Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes. A tal efecto se han creado seis categorías: Guías de Montaña, Cultura y Literatura, Alpinismo, Divulgación, Jóvenes Deportistas y Solidaridad. El jurado que concedió el premio a los Guía de Montaña estuvo formado por Erik Pérez Lorente como presidente, Bernabé Aguirre López, Alberto Cabrero Raso, Mario Llamazares y Melchor Fernández Díaz.