Iñigo Cabal y Rosa Tous, presidentes de las asociaciones de las empresas familiares: "Asturias y Cataluña son las comunidades fiscalmente peor tratadas de España"

Íñigo Cabal Alonso (Oviedo, 1971) y Rosa Tous Oriol (Manresa, 1966) dicen, medio en broma y medio en serio, que suelen darse apoyo mutuo cuando salen de algún encuentro nacional de empresas familiares. Y tienen que ir a muchos, ya que Cabal es, además de director general de la constructora Geinco, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas); y Tous es vicepresidenta del conocido grupo joyero catalán del mismo nombre y, desde el pasado mes de junio, presidenta de la Asociación Catalana de la Empresa Familiar (Ascef).

Ambos consideran que tanto Asturias como Cataluña padecen unas condiciones fiscales más adversas que las de las demás comunidades autónomas españolas. Hablan de ello con LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista realizada de forma telemática.

¿Son Asturias y Cataluña las regiones fiscalmente peor tratadas de España?

Rosa Tous: Aunque en principio no me gusta mucho hablar en términos de "mejor" o "peor", lo que sí que constatamos es que existe una falta de homogeneidad en el tratamiento fiscal de la empresa familiar en España. Hay otros territorios donde la diferencia respecto a Asturias y Cataluña es muy obvia, y eso genera incertidumbre y falta de planificación a largo plazo. Nuestro objetivo es intentar buscar un marco estable y equitativo que incentive la reinversión, la profesionalización y la continuidad generacional, que es la parte más importante y delicada de la empresa familiar. Por suerte, hay comunidades que después de un trabajo arduo sí han avanzado en este aspecto y no perdemos la esperanza de que nos vayan escuchando.

Íñigo Cabal: No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Rosa y, respecto a la pregunta, yo respondo con rotundidad que sí, que Asturias y Cataluña son las comunidades peor tratadas de España a nivel fiscal. Hace tres años empecé mi mandato en Aefas diciendo, respecto al marco fiscal asturiano, que "somos los últimos y pronto seremos los únicos". La voy a tener que matizar porque últimamente Rosa y yo salimos de las reuniones con nuestros homólogos cogidos de la mano y llorando como plañideras (ríe). Nos consolamos, pero no nos conformamos. En efecto, a nivel territorial hay una discriminación fiscal brutal. Yo puedo hablar de nuestros territorios circundantes: Galicia, Cantabria y Castilla y León tienen un tratamiento infinitamente mejor que el asturiano. Además, últimamente ha habido mejoras en otras comunidades.

¿Por ejemplo?

Cabal: Desde septiembre de 2023, en Canarias se aplica una bonificación general del 99,9% en Sucesiones y Donaciones para el grupo 2 de familiares (descendientes con 21 o más años de edad, cónyuges y ascendientes); en La Rioja se bonifica el 99% desde 2024; Cantabria mantiene el 100% para los grupos 1 y 2... Y así podría seguir y seguir. Salvo los que representamos Rosa y yo, todos los territorios se encaminan en esa dirección, y no somos capaces de convencer a nuestros respectivos gobernantes de que hagan lo mismo.

Hablando de esa interlocución con los gobierno regionales, en el caso de la empresa familiar de Cataluña, ¿cuáles son las principales reivindicaciones respecto al marco fiscal autonómico?

Tous: Muy sencillo: pedimos un marco fiscal que favorezca el crecimiento y la competitividad. Que observen las medidas que están tomando sus homólogos de otras comunidades. Necesitamos que se reconozca el esfuerzo empresarial y que no se penalice la transmisión generacional. Por lo tanto, pedimos mejoras de los incentivos a esa transmisión y que, por ejemplo, un mejor tratamiento de la tesorería acumulada, algo muy importante para la empresa familiar. Y nos gustaría que hubiera más estabilidad normativa para dar seguridad jurídica a todas las familias empresarias.

¿Y las reivindicaciones de Asturias?

Cabal: La línea es muy similar a la que acaba de exponer Rosa: una homogeneización fiscal de todos los territorios, porque nuestras empresas necesitan competir en igualdad de condiciones con las del resto del país. Porque, aunque la fiscalidad empresarial sea la misma en todos los territorios, tenemos un trauma fiscal en lo personal que nos afecta muchísimo a la hora, sobre todo, de atraer talento. Y, como es sabido, centramos muchísimo nuestra reivindicación (de hecho, casi es la principal), en el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava a la persona física. Es decir, están gravando a todos los administrados asturianos. Es un impuesto totalmente injusto que está rodeado de ideología, al menos en el caso de Asturias.

¿Por qué?

Cabal: Porque la recaudación es mínima. El Presupuesto del Principado es de 6.550 millones de euros, pero es que a esa cifra el impuesto de Sucesiones únicamente contribuyó en 2024 con una recaudación de 107 millones, esto es, menos del 2%. Sin embargo, el IVA y el IRPF aportan 2.692 millones, el 42% del Presupuesto. Esto lo digo porque estos dos últimos impuestos están estrechamente ligados al dinamismo económico y empresarial, al consumo, a la población y a la renta. Y eso es lo que hay que perseguir, porque con una bajada de tipos podemos en gran medida elevar la recaudación. Vuelvo a poner otro ejemplo de una comunidad vecina: en Cantabria, la capacidad media de recaudación es de 2.940 euros por habitante, mientras que en Asturias, con unos tipos más elevados en todos los impuestos, la recaudación por habitante es menor, de 2.864 euros. Es decir, con menos tipos se puede recaudar más. De hecho, en Asturias se introdujo en 2024 una pequeña rebaja en Donaciones y la recaudación subió un 20%: de 5,9 millones a 7,2 millones.

Respecto al impuesto de Sucesiones, el argumento del Gobierno del Principado es que las herencias de empresas familiares están muy bonificadas en Asturias.

Cabal: Eso no es exactamente así. Hay una reducción de la base imponible en la transmisión de participaciones empresariales. La reducción es del 95% en el tramo estatal, por lo que es igual en todo el país, y las comunidades tienen capacidad para implementar hasta cuatro puntos adicionales. Asturias lo hace, por lo que la base imponible está reducida en un 99%.

Tous: En Cataluña no se aplica la reducción autonómica, por lo que el porcentaje es del 95%.

Cabal: Lo que existe en el resto de España son bonificaciones. Es decir, cuando sale la cuota a liquidar, o se bonifica por encima del 90% o directamente se elimina . Con lo cual, ocurra lo que ocurra en la liquidación del impuesto, esas familias empresarias de otros territorios no van a tributar. ¿Y por qué digo esto? Porque, aunque en Asturias exista esa reducción del 99%, la Agencia Tributaria entra a inspeccionar y se fija particularmente en los bienes afectos o no afectos a la actividad de la empresa.

¿En qué consiste ese análisis?

Cabal: Las empresas familiares solemos ser conservadoras y tener una tesorería holgada para, cuando vengan mal dadas, poder conservar la plantilla y garantizar las inversiones a largo plazo. Lo que está ocurriendo es que a veces llegan los inspectores y dicen que no necesitamos tanta tesorería y que parte de ella no pueden considerarse bienes afectos. Por lo tanto, tanto en Asturias como en Cataluña se tributa por esa tesorería. Esa es nuestra desventaja. Pongo otro ejemplo asturiano: el 21% de la recaudación por Sucesiones es vía inspecciones, cuando la media española es del 6%. Es decir, somos líderes en inspecciones de Sucesiones.

¿Se ha producido en los últimos años una especial fuga de empresas de ambas comunidades?

Tous: En Cataluña el momento más duro en ese sentido fue durante los años del "procés", cuando muchas empresas se marcharon una detrás de la otra por culpa de la inestabilidad política. No tengo los datos de fugas por causas fiscales, pero sin duda es muy lícito que cada compañía busque territorios con más ventajas. Es muy difícil tomar una decisión de este tipo para una empresa familiar porque una de nuestras características es precisamente el arraigo y el espíritu de pertenencia a un territorio al que nos debemos. Por lo tanto, es una decisión muy dura y dramática, y no podemos juzgarlo. Pero sí, me consta que en Cataluña eso ha pasado y sigue pasando.

Cabal: En Asturias no es que se esté dando de forma muy evidente la salida de empresas con instalaciones productivas, pero sí estamos siendo testigos de una fuga absoluta de familias empresarias. El impuesto sobre grandes fortunas lo están pagando en estos momentos diez contribuyentes. ¿Dónde están los demás? Pues se han ido mayoritariamente a Madrid. Esto, además de perjudicar la recaudación, supone un peligro para la pérdida del arraigo. Porque los hijos de esos empresarios se crían en Madrid, van al colegio en Madrid, hacen sus amigos en Madrid... El día de mañana, alguno de ellos probablemente sea directivo de la empresa familiar, y cuando tenga que tomar una decisión de inversión vinculada a una viabilidad económica, pues ya no le va a tirar el corazón como a su padre o a su madre. Ahí ya va a ser una decisión meramente de números. Y se perderá inversión en Asturias, claro que sí.

Tous: Aquí no estamos hablando de unos empresarios que queremos hacernos ricos. Por supuesto que necesitamos pagar impuestos para que todos podamos vivir bien, y los gobernantes tienen que velar por todos. Pero es que esta cuestión implica e impacta a muchísimas personas. Nosotros generamos riqueza para todo nuestro entorno, para que nuestra sociedad avance. Creemos que pueden mejorarse cosas porque, de hecho, lo han hecho en otras comunidades. Al final, se trata de unos pequeños ajustes.