Lista de espera de pruebas diagnósticas: aumenta la de resonancias, cae la de ecografías

La sanidad pública asturiana tiene pendientes de realizar 31.356 pruebas diagnósticas. Las más numerosas son las ecografías, un total de 13.874. Las siguen las resonancias magnéticas (9.287), los TAC o escáner (4.680), las colonoscopias (2.468) y las mamografías (1.047, cifra que no incluye los programas de cribado).

La mayor demora media corresponde a las resonancias, con 62 días. Las siguen las ecografías (45 días), los TAC (41 días), las mamografías (38 días) y las colonoscopias (36 días).

El volumen de pruebas pendientes el pasado 31 de octubre es notablemente inferior al registrado en enero, cuando eran 33.611. Ha descendido de manera sustantiva, en casi 3.000, la lista de espera de las ecografías, que estaba entonces en 16.858; y ha aumentado en más de 500 pacientes la de los TAC.

Con relación al pasado enero, ha disminuido la demora media de todos los tipos de exploración diagnóstica. De manera especial, la de las ecografías, que ha pasado de 70 días a 45.

Actividad propia y derivaciones

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realiza una parte de su actividad diagnóstica con medios propios, ahora mucho más capaces gracias a la fuerte inversión de los últimos años en máquinas de mayor potencia y precisión. A su vez, deriva un cierto volumen de pruebas a centros concertados. Entre unos y otros, el mes pasado realizaron 37.529 exploraciones.

La Consejería de Salud destaca la evolución interanual y señala que el total de pruebas diagnósticas y técnicas pendientes el pasado mes de octubre ha bajado en 1.465 en comparación con el mismo mes de 2024. “En el caso de TAC, ecografías, mamografías y colonoscopias, la espera se sitúa por debajo de los dos meses, mientras que para las resonancias magnéticas se supera ese plazo por dos días”, enfatiza Salud.