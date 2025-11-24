Agenda: qué hacer hoy lunes 24 de noviembre en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club acoge, a las 19.30 horas, la proyección del documental "Esta es una historia real", que narra la vida del político Gregorio Ordóñez, asesinado en San Sebastián por la banda terrorista ETA hace 30 años. Intervendrán María San Gil, exdiputada del Parlamento Vasco, directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo EU-CEFAS; Iñaki Arteta, director del documental y Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez. Presentará el acto Jesús Hallado Arenales, secretario del centro de Asturias de la Asociación Católica de Propagandistas.

Ciclo de cine

El ciclo de cine "Por ser mujeres" finaliza, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica con la proyección de "La niña de tacones amarillos". La construcción de un gran hotel en un pequeño pueblo del noroeste argentino sacude la vida de todos sus habitantes durante un año; sobre todo la de la joven Isabel, a quien el choque cultural que trae ese cambio la movilizará de una manera especial, y le generará nuevos estímulos que la transformarán para siempre. La ópera prima de la directora argentina examina las reacciones inesperadas ante la aparición de lo irreversible y las consecuencias de sentirse invadido por costumbres extrañas.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Educación e Historia con Memoria

A las 17.30 horas, en la Escuela de Comercio, se inaugurarán las Jornadas de Educación e Historia con Memoria. A las 18.00 horas, tendrá lugar la charla "Los lugares de Memoria como espacio de conocimiento y reconocimiento", de Carmen Ortiz, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presentará Concepción Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias. A las 19.00 horas, turno para Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) y profesor de la Universidad de Barcelona, que ofrecerá la conferencia "Las memorias europeas y su patrimonio: una visión desde el laberinto español". Presentará Irene Díaz, historiadora y premio "Rosario de Acuña".

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar el recital "Ángel González, con pulso y con aliento", enmarcado en las jornadas por el centenario del nacimiento del poeta Ángel González, impulsadas por el Ateneo Obrero de Gijón.

Sociedad Cultural Gesto

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "La Larga marcha de las mujeres chinas", de María José Palma. Además, el hotel Abba Playa Gijón acoge la muestra "La colectiva 27" hasta el 16 de enero. Organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, habrá una mesa redonda sobre el libro "Camino", de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei.

Música Guiada

A las 19.30 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, Claudia Fernández (flauta y narración) y Virginia Fernández Álvarez (violonchelo) ofrecerán el concierto "De Sanssouci a Buenos Aires. Un recorrido por la historia de la música desde la corte de Federico el Grande a los tangos de Piazzola", encuadrado en el ciclo de "Música guiada. Conciertos narrados".

CMI El Llano

A las 19.00 horas, se proyectará, en el centro municipal integrado de El Llano, la película "La niña de tacones amarillos", de Luján Loioco, en el marco del ciclo "Por ser mujer".

Belén en Los Fresnos

Puede visitarse el belén "Una aldea asturiana", de la Asociación Belenista de Gijón, en horario comercial.

Galería Llamazares

Hasta el 12 de diciembre se podrá visitar la expocisión "No me cuentes cuentos", de Estefanía Martín Sáenz. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 6 de diciembre podrá visitarse la muestra "Brotes verdes para Sandra", de Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Uclés y Cuevas, en el Niemeyer

El Auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas un encuentro del Ciclo Palabra entre el escritor, dibujante y músico David Uclés y el artista Rodrigo Cuevas. Las entradas están agotadas.

Teatro amateur en Los Canapés

A las 19.00 horas se celebra la gala de clausura de la XIX Muestra de Teatro Amateur de Avilés en el Centro Sociocultural Los Canapés. Entrada libre y gratuita.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, instituido hace más de quinientos años por los Reyes Católicos. Tiene lugar en la plaza de Hermanos Orbón, entre las 9.00 y las 14.00 horas. Los puestos ofrecen productos frescos de la región, artículos textiles, calzado, artesanía y productos culturales y de ornato.

Taller del 25N en la Casa de las Mujeres

A las 17.00 horas tendrá lugar un taller de escarapelas del 25N en la Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27), como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La inscripción previa ya ha finalizado.

Las Cuencas

"Framerate: Pulse of the Earth", en el pozo Santa Bárbara

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva "Framerate: Pulse of the Earth" ("El pulso de la Tierra"), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición en Lena

Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición "Liry: en el ‘infierno’". También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición escultórica en Langreo

Último día para visitar la exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024). La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama.

Centro

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición de fotos en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica "Retratos de autor", un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Exposición con ecos borgianos en Cangas del Narcea

La Casa de Cultura de Cangas del Narcea expone hasta el 30 de noviembre "Un encuentro sin límites", una selección de obras del artista Ramón Isidoro Pérez Martínez. Se trata de una propuesta de ecos borgianos con una puesta en escena que incluye una selección de obras derivadas, herederas o inspiradas en el universo literario particular del artista. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas por la mañana y de 16.00 a 19.30 horas por la tarde.