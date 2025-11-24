Autoservicios Familia realiza una donación especial a las cocinas económicas de Oviedo y Gijón con motivo de la Navidad

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, a la cual pertenece la red de supermercados Autoservicios Familia, ha realizado una donación especial de Navidad por valor de 4.000 euros para seguir apoyando la labor social de las Cocinas Económicas de Gijón y Oviedo. En concreto, ha hecho entrega de 2.000 euros a cada entidad para contribuir a su labor solidaria en estas fechas tan señaladas.

En la entrega simbólica del cheque, que tuvo lugar en el supermercado Autoservicios Familia de Gijón, emplazado entre la Avenida Constitución y la calle Río Eo, participaron Antonio Calvo Antón, vocal de la junta directiva de la Cocina Económica de Gijón; José Luis López Enríquez, vicepresidente de la Cocina Económica de Oviedo, además de Irasema Dámaso y Nerea Quintela, representantes del área de RSE de Vegalsa-Eroski.

Desde la Cocina Económica de Gijón, apuntan que «esta generosísima aportación servirá para abastecernos de productos para los menús de las próximas fechas navideñas. Gracias a Vegalsa-Eroski y Autoservicios Familia los comensales de la Cocina Económica de Gijón disfrutarán de comidas ricas y especiales en Navidad».

Por su parte, desde la Cocina Económica de Oviedo, indican que «esta donación es un gesto que nutre cuerpos y corazones. Agradecer a Vegalsa-Eroski y Autoservicios Familia por compartir nuestra solidaridad y ayudarnos a llenar de vida nuestro comedor social».

«Esperamos que esta contribución ayude a todas las personas que atienden, sobre todo en una fecha tan señalada como la Navidad»

Además, desde la compañía señalan que esta donación «es una muestra más del apoyo que desde Vegalsa-Eroski y Autoservicios Familia queremos brindar a entidades que realizan una labor social esencial, como es el caso de las Cocinas Económicas de Gijón y Oviedo. Esperamos que esta contribución ayude a todas las personas que atienden, sobre todo en una fecha tan señalada como la Navidad».

Esta aportación se suma así a las colaboraciones que Vegalsa-Eroski y Autoservicios Familia mantienen durante todo el año con ambas entidades, en el marco del acuerdo formalizado hace ya dos años. Dentro de este compromiso, la compañía realiza tanto entregas mensuales de alimentos de primera necesidad como donaciones especiales con motivo de fechas señaladas como el Día de Reyes (6 de enero), el Día del Padre (19 de marzo), el Día de la Madre (primer domingo de mayo), el Día de Asturias (8 de septiembre) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre).

Autoservicios Familia en Asturias

La enseña Autoservicios Familia se caracteriza por ser establecimientos con vocación de ahorro, adaptando el formato al perfil del cliente y en los que se ofrece una amplia variedad de surtido con diferentes productos de marca propia y de fabricante para una compra completa, buscando la mejor relación calidad-precio.

Actualmente, la red de supermercados Autoservicios Familia cuenta con 12 establecimientos en Asturias que suman un total de 15.000 m2 de superficie comercial atendidos por un equipo de 300 personas.

Sobre Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 290 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.

Su estructura comercial se complementa con una moderna plataforma de mercancías generales situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense