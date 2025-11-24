Calvo garantiza que la plantilla de la "plantona" de Cogersa será "mayoritariamente pública"

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha expresado el compromiso del Gobierno del Principado de que será pública "la mayoría" de la plantilla que trabajará en la "plantona" de Cogersa (Planta de Tratamiento de la Fracción Resto). Calvo, que ha comparecido tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha explicado que no está previsto que se aborde en la reunión de esta tarde del Consejo de Administración de Cogersa el modelo de gestión, aunque se trasladará a los consejeros un informe técnico que evalúa dos opciones: la gestión pública o la "explotación integral" por una empresa especializada. La reunión, ha recalcado Calvo, se convoca por la finalización de las obras de la reconstrucción de la "plantona" tras el incendio que la inutilizó, cuya entrega está prevista para mañana, y no incluye acuerdos decisivos sobre la operación.

Calvo detalló que la instalación iniciará su actividad “al ralentí”. “Ya trasladé, y lo trasladé en la Junta, que íbamos a hacer un inicio de actividad que describí de una manera muy gráfica: ralentí”, dijo. El objetivo, añadió, es “apurar al máximo las posibilidades que tenemos con el contrato de proyecto y obra actualmente en vigor” con la empresa ejecutora, “ganar el mayor tiempo posible para aprender de los errores del anterior arranque” y preparar el funcionamiento estable.

Modelo de gestión, a principios de 2026

Calvo sostuvo que el servicio será público y que “la plantilla sea mayoritariamente pública”. Matizó, no obstante, que “hay servicios de mantenimiento, de máquinas, de nuevos equipos que son muy especializados” y “difícilmente se pueden integrar directamente en una gestión 100% pública” desde el primer día, por lo que “habrá que ver en este periodo de arranque qué capacidad tenemos para, progresivamente, poder también plantearnos la posibilidad de gestionarlos directamente”.

El consejero insistió en el marco general: “Apostamos claramente por un modelo público” y “el modelo de gestión de residuos en nuestra comunidad es público y, por lo tanto, así lo va a seguir siendo también en esta planta”. En ese contexto, defendió que recurrir puntualmente a proveedores especializados “no es incompatible con que la plantilla sea mayoritariamente pública” ni con mantener el liderazgo de lo público.

Preguntado por la opción de una concesión privada parcial del conjunto de la instalación, el consejero fue tajante: “Eso en ningún caso se ha considerado”. A renglón seguido, ligó cualquier apoyo externo a servicios muy especializados y a un horizonte de transición: “Veremos qué capacidad tenemos para asumir internamente determinados servicios y, en su caso, planificar una transición”.

Sobre los plazos, Calvo situó la definición del modelo en el primer trimestre del próximo año: “Lo razonable es que a lo largo del primer trimestre del próximo año se defina el modelo”, afirmó. Recalcó, además, que la decisión se adoptará en los órganos colegiados de Cogersa: “La decisión se va a tomar en los órganos… buscando un consenso en un órgano que, además, es colegiado y en el que participamos y gobernamos con los ayuntamientos”. En paralelo, avanzó que “primeros de año espero que podamos tomar una decisión consensuada”.

Sobre la petición de Izquierda Unida para alterar el orden del día de la reunión de esta tarde, Calvo recalcó que “no va a ser hoy". cuando se aborde el diseño final. Y zanjó las lecturas sobre tensiones internas en el Ejecutivo de coalición: “He visto noticias en las que se intenta agitar un cierto desencuentro, pero me temo que no hay tema”. En cualquier caso, aseguró que el Ejecutivo “buscará un modelo que va a ser el que respalde el Gobierno y que buscará los apoyos para sacarlo adelante”.