Dimite el secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de "sacadinero"

"El visado es un 'sacadinero', nada más. En todos los colegios profesionales, exactamente igual. Industriales, arquitectos, minas...Un sacadinero, nada más". Esa frase dijo Aníbal Seminario García, ingeniero y exminero, que era el secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias (Colminas), el pasado jueves ante la Comisión de Investigación sobre la mina de Cerredo.

Después de pronunciar esa reflexión sobre los visados, que otorga su propio colegio, ha dimitido de su cargo. "El decano, Augusto Suárez, acepta la dimisión que voluntaria y de forma irrevocable ha presentado como vicesecretario Aníbal Seminario y además quiere pedir disculpas ante la opinión pública, colegiados y representantes de otras instituciones colegiales por las desafortunadas e inciertas declaraciones realizadas en calidad de vicesecretario ante la Comisión de Investigación del Principado de Asturias", asegura Colminas en un comunicado,.

"De forma equívoca, el Sr. Seminario realizó una descripción totalmente errónea de las funciones y responsabilidad del Colegio profesional en lo referente al visado de trabajos, conforme a la normativa vigente de aplicación. En concreto, manifestó que el visado se limitaba a poner un sello en documentos oficiales y con mero espíritu recaudador. Este aspecto es del todo falso, dado que el visado colegial representa un instrumento de control de la actuación profesional para combatir el grave problema de intrusismo, verificar la identidad del técnico firmante de los trabajos y dar fe de la habilitación profesional del autor, entre otras cosas; en definitiva, validar y proteger al proyectista, a su cliente y, de paso, a la sociedad en general", sigue el Colegio, que convocó para este lunes una junta extraordinaria.

"Coincidiendo desgraciadamente en el tiempo con otra nueva tragedia en la minería asturiana, el decano, en nombre y representación de nuestro Colegio, quiere asimismo hacer llegar su más sentido pésame a las familias de los trabajadores fallecidos en Cangas del Narcea, así como a sus compañeros y empresa", finaliza el comunicado de Cominas