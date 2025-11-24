Primeras palabras de la empresa de la mina de Vega de Rengos, tras la tragedia del viernes con dos muertos: "Estamos conmocionados y frustrados"

La empresa Tyc Narcea, propietaria de la explotación de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) en la que el pasado viernes fallecieron dos mineros, ha expresado su «profundo luto» por el accidente mortal registrado en la explotación y ha puesto «todos sus medios técnicos y humanos a disposición de las administraciones» desde el primer momento. En un comunicado, la propiedad se declara «conmocionada y, a la vez, frustrada» por una tragedia que describe como «un giro cruel del destino» y pide permitir que la Administración realice su labor «con serenidad, rigor y respeto».

La compañía traslada su cercanía a las familias de los fallecidos y subraya la prioridad de colaborar sin reservas en el marco de las pesquisas abiertas. «Nada prepara para la devastación que supone mirar a los ojos a unas familias rotas por el dolor y no encontrar palabras capaces de aliviar, aunque sea mínimamente, su sufrimiento», señala el comunicado. La empresa recalca que, desde el inicio, activó recursos materiales y personal «a disposición» de las autoridades competentes.

Seguridad y controles

En relación con las condiciones de trabajo en la mina, la empresa defiende que opera «bajo los más estrictos niveles de seguridad», con «controles constantes» y equipos con «una enorme experiencia en el ámbito minero». Pese a ese marco, sostiene que «un fenómeno natural imposible de anticipar ha desencadenado lo que jamás debería haber ocurrido». Ese pensamiento, añade, «pesa enormemente» y «no existe consuelo para nadie».

Tyc Narcea insiste en que lo esencial ahora es facilitar el trabajo de los servicios públicos y evitar interferencias. La compañía se ha comprometido a seguir «con total responsabilidad cada una de las indicaciones que determinen las autoridades competentes» una vez concluya la investigación.