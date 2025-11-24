IU tilda de "broma inaceptable" la "privatización" de Cogersa y pide "un acuerdo de Gobierno"

Tormenta política que amenaza con dividir al Gobierno de coalición de Asturias a cuenta del futuro de la "Plantona" de Cogersa, consorcio regional responsable del tratamiento de los residuos generados en toda la región. La dirección de Izquierda Unida de Asturias calificó ayer de "broma inaceptable" la posibilidad planteada por la entidad –y recogida en un doble informe que hoy debatirá el consejo de administración, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA– de ceder a "una empresa especializada" la "explotación integral" de la basura recogida.

Esta opción, que se expone como alternativa a la desplegada hasta la fecha, "con personal de operación propio", se presenta como fórmula para sortear dificultades como las derivadas de la captación de profesionales capacitados para desarrollar esas tareas.

Según IU, el documento enviado a los miembros del consejo está "sesgado". De modo que, "bajo una apariencia técnica, incorpora un elemento de valoración política, como es la opción por la privatización". Esa posibilidad de externalizar los trabajos, a juicio de la coalición de izquierdas, "no se puede dilucidar sin una discusión política previa en el Consejo de Gobierno o en el Parlamento".

El documento especifica que, sea cual sea el modelo operativo que elija, la dirección de la explotación "se realizará por parte de personal técnico de Cogersa, dada la influencia que tiene la forma de operación en la capacidad de conseguir materiales con salida, al mismo tiempo de lo estratégico que es garantizar las salidas para que pueda operar la planta". El texto indica que el análisis de siete plantas similares a la del consorcio asturiano, emplazadas en diversas comunidades autónomas, ha concluido que "únicamente una se explota en gestión directa".

Con todo, el único representante de IU en el consejo de administración –el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez– "votará en contra" de la externalización. En realidad, la coalición abriga la esperanza de que la votación "no se lleve a cabo", toda vez que el contenido del informe técnico conduce a "una quiebra de la confianza" de IU en Cogersa. La coalición reclama "un reinicio y un pacto político, primero en el Gobierno y luego que incluya a todos los demás, por la sostenibilidad de Cogersa".

El Consorcio para la gestión de residuos sólidos de Asturias (Cogersa) es una entidad integrada por los 78 municipios de la región y el Gobierno del Principado. Sus instalaciones, emplazadas en Serín (Gijón), se enfrentan ahora al reto, estratégico para Asturias, de reactivarse tras el grave incendio sufrido en abril de 2024 en una de las naves. Ya aquel incidente desató un fuerte conflicto político que desembocó en el relevo, en enero de 2025, de Nieves Roqueñí como consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno regional.

El informe que hoy se somete a debate estipula que la planta necesitará una plantilla de entre 80 y 86 trabajadores especializados y adiestrados para poder garantizar el procesamiento de unas 415.000 toneladas de basura al año recogidas en toda la región.

A juicio de Izquierda Unida, lo que evidencia el informe de Cogersa es "un problema de gestión indudable", dado que "si la excusa para privatizar es que dicen que no tienen personal cualificado es porque no han querido tenerlo".

"No hay razones" para la externalización de la actividad, argumenta la coalición. Y matiza su postura: "No nos oponemos a una asistencia privada en Cogersa en temas colaterales, auxiliares, en los que se vea oportuno. Pero en lo que es el tronco de Cogersa, que siempre ha sido público, y por tanto el dinero revierte en los ayuntamientos, que bastante paga la gente en mitad del ‘tasazo’ por la basura, la privatización es una broma inaceptable".