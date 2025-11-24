Jesús Sanz Montes, sobre el Obispo de Cádiz: "A veces los victimarios son las víctimas"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, apeló a la presunción de inocencia al ser interpelado acerca del proceso abierto contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, tras la denuncia presentada contra él por presuntos abusos sexuales a un menor en los años 90 en la diócesis de Getafe. "Es un proceso que está todavía en investigación. Hay que tener en cuenta la presunción de inocencia, porque a veces los victimarios pueden ser las víctimas", declaró Sanz Montes ayer, a su llegada a la parroquia de Posada de Llanera para entregar unos premios.

El pasado sábado el Vaticano hizo pública la aceptación del Papa de la renuncia de Zorzona, sin especificar los motivos. El mismo día la Conferencia Episcopal Española anunció que el hasta entonces obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia, había sido designado administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

El arzobispo de Oviedo pide cautela y es partidario de mantenerse "muy cerca de las presuntas víctimas y muy cerca de los presuntos victimarios": "Cuando se resuelva esta situación podremos saber con mayor certeza; en tanto, yo creo que es lo prudente, para no pasarnos ni quedarnos cortos". Recordó que Rafael Zorzona "está desarrollando ahora un cáncer muy agresivo, que ya tenía, por eso había pedido hacía meses el relevo; después vino la denuncia o se hizo pública".

Conferencia Episcopal

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha criticado en sus redes sociales la actitud de algunos medios de comunicación que dan por hecho la culpabilidad de Zornoza mientras defienden la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Algunos medios mantienen la inocencia de quien ya ha sido condenado y afirman la culpabilidad, con ejecución en la plaza pública, de quien no ha sido juzgado. Es necesario que revisen su vara de medir. Va en ello la salud de nuestra democracia".