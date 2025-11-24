Otra macrooposición sanitaria llega a Asturias: más de 3.000 médicos y titulados superiores (la mayoría de la especialidad de Familia) se disputan en Oviedo 717 plazas

Un total de 3.092 médicos y titulados sanitarios superiores están llamados a examinarse este próximo fin de semana en Oviedo para disputarse 717 plazas fijas del Servicio de Salud del Principado (Sespa). El mayor contingente, con diferencia, lo constituyen 459 médicos de familia que optan a 182 puestos de la red de atención primaria, particularmente necesitada de refuerzos y de garantizar el relevo de los profesionales que se jubilan.

Muchos de esos especialistas en medicina familiar y comunitaria se examinarán dos veces el domingo día 30: por la tarde para esos puestos de centros de salud y por la mañana para 62 plazas de médico de urgencias hospitalarias.

Los concursos-oposición que se dirimen este último fin de semana de noviembre constituyen la concentración más importante de procedimientos selectivos de médicos en Asturias en muchos años.

Son 33 los ejercicios distintos que se llevarán a cabo en las aulas de la Facultad de Medicina de Oviedo. Para muchos de los candidatos significará un regreso a las sillas y mesas en las que se formaron. Para otros, de fuera de Asturias, será una opción para buscar estabilidad laboral. De hecho, en un buen puñado de especialidades médicas las autoridades sanitarias asturianas suspiran por la llegada de profesionales de otras regiones. Entre las disciplinas con déficit en el Principado, además de medicina de familia, figuran dermatología, psiquiatría, anestesiología, radiodiagnóstico y urología.

Un caso llamativo es el de la pediatría. Se trata de una especialidad que se desempeña tanto en centros de salud como en hospitales. La cuestión es que, en los últimos tiempos, las preferencias de los profesionales se inclinan mayoritariamente por los hospitales, y más en concreto por el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y, en menor medida, por el Hospital de Cabueñes, pues les ofrecen más posibilidades de superespecialización dentro de su disciplina. El sábado por la mañana, 115 pediatras están inscritos para examinarse por 34 plazas de atención primaria; y el domingo por la mañana son 135 –en buena parte coincidentes– los que harán un examen para 29 puestos hospitalarios.

Los responsables del Sespa vaticinan que, este próximo fin de semana, el índice de absentismo será escaso, menor que el registrado en Gijón los pasados días 8 y 9 en el resto de categorías sanitarias (enfermeras, TCAE, celadores, auxiliares administrativos...). A esos exámenes, celebrados en el Recinto Ferial Luis Adaro, terminaron acudiendo 32.348 aspirantes de los 43.245 inscritos, lo que arroja una tasa de asistencia del 74,8 por ciento. En este caso, las cifras son muy inferiores, y el despliegue organizativo, también. De los 33 exámenes, sólo hay 11 con más de un centenar de admitidos.

Estos exámenes forman parte de un proceso global de procedimientos selectivos en el que el Sespa oferta 2.031 plazas de personal estatutario correspondientes a las ofertas de empleo público (OPE) de 2022, 2023 y 2024. Las 46 convocatorias incluyen 722 puestos de médico, 299 de enfermería, 280 de auxiliar administrativo, 270 de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 151 de celador. Las 281 restantes son para categorías entre las que figuran fisioterapeutas (33) administrativos (21), terapeutas ocupacionales (16) o higienistas dentales (15), entre otras.

El Sespa ha decidido introducir cambios en los procesos selectivos con el objetivo de "atraer talento nuevo y facilitar la incorporación de profesionales más jóvenes". Dos de las novedades afectan directamente a la fase de oposición para médicos especialistas.

La primera consiste en poner fin a la estructura de dos ejercicios y realizar un único examen teórico-práctico (práctico significa de supuestos prácticos, no de practicar con pacientes, obviamente).

Las preguntas tendrán un formato de tipo test, como lo establece una norma aprobada en 2016 por iniciativa de Podemos y que tuvo su origen en las irregularidades registradas en los procesos selectivos del Sespa celebrados en 2011, algunos de los cuales llegaron a los tribunales.

La segunda novedad consiste en que la inscripción a las pruebas se ha abierto a las personas que tengan la titulación requerida en el momento del examen (no de la inscripción en el mismo). Esta medida afecta al personal médico y de enfermería.