La "Plantona", la gran nave de Cogersa que trata la bolsa negra de la basura de los asturianos, reabre "al ralentí" año y medio después de sufrir un incendio (y estas son sus nuevas medidas antifuegos)

La "plantona" la gran nave de tratamiento de la basura de la bolsa negra de los asturianos, reinicia su andadura tras el incendio que dañó parcialmente la instalación en abril de 2024, poco después de su inauguración. Cogresa recepcionará las obras de restauración este mismo martes, año y medio después del siniestro. La planta empezará a trabajar "muy poco a poco, al ralentí", según palabras del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, que ha visitado esta tarde la nave en el vertedero de Serín, antes de la reunión del Consejo rector del Consorcio.

La planta "comenzará a funcionar de manera progesiva", de modo que cada proceso pueda verificarse con garantías antes de incrementar el ritmo de trabajo. Durante esta fase inicial, será la empresa constructora, responsable del diseño y reconstrucción del equipamiento, la que dirija la operación para consolidar un funcionamiento estable..

Calvo ha insistido en que el objetivo es aprovechar el contrato vigente con la constructora "para probar todas las líneas de maquinaria durante varios meses. Queremos estirar ese tiempo al máximo y asegurarnos de que la transición a la gestión ordinaria se hace sin discontinuidades”.

La forma de "estirar el tiempo" es aplicar los más de dos millones de euros que aún tiene de margen Cogersa para que la constructora amplíe el periodo de rodaje de la instalación. El contrato de construcción establecía nueve meses de puesta en marcha, pero solo estuvieron activos cuatro, interrumpidos por el incendio.

El consejero Calvo estableció tres etapas en el futuro a medio plazo de la "plantona". La primera etapa, las instalaciones operarán de manera limitada con personal técnico de la constructora, que asumirá el arranque progresivo. La segunda etapa incorporará ya a trabajadores propios del consorcio, con formación específica para operar la planta. En la tercera fase, la "plantona" estará a pleno rendimiento y será entonces el momento de definir el modelo definitivo de gestión del combustible sólido recuperado (CSR) que se produzca, así como del resto de fracciones. Eso será a finales del próximo año.

Cogersa estima que en su punto de máxima actividad, la planta necesitará unos 86 trabajadores. Calvo afirmó que es compatible esta fase inicial con no tener cerrado aún el modelo de gestión futura. E insistió en que la decisión final será colegiada: "Cogersa no es del Principado, es de los ayuntamientos y del Gobierno, y sus acuerdos necesitan consenso". Recalcó que su posición es favorable al "modelo público" y que la mayoría de los trabajadores sean públicos, si bien admitió que algunas tareas especializadas podrán externalizarse en una primera etapa.

Seguridad reforzada en toda la instalación

La reapertura se produce con un paquete amplio de mejoras de seguridad. La directora técnica de Cogersa, Beatriz García, explicó que la reconstrucción incorporó un refuerzo integral del sistema contra incendios.

Así, se han instalado más rociadores y sensores térmicos, además de cámaras que permitiran detectar de manera precoz aumentos de temperatura. También se ha instalado un segundo depósito de agua, que aumenta el caudal y la autonomía. Se ha llevado a cabo una renovación completa de la estructura y cerramientos de la nave, con muros de hormigón más elevados que actuarán de "cortafuegos" en caso de incendios. Se han instalado además, bocas de agua que pueden operarse de manera automática.

La instalación reconstruida está preparada para tratar 340.000 toneladas anuales de fracción resto, además de residuos voluminosos e industriales no peligrosos, pero solo alcanzará esas cifras cuando haya superado todos los ensayos y ajustes previstos en la fase progresiva.