El Principado facilitó el año pasado 819 empleos indefinidos a las víctimas de violencia machista: Asturias registró casi diez denuncias diarias en 2024
La mayor disposición de las mujeres a recurrir a la justicia y la persistencia de las agresiones explican el aumento de los casos que llegan a los tribunales
El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) facilitó la inserción laboral de 1.165 mujeres víctimas de violencia de género en Asturias en 2024.
Las 1.165 mujeres que se reincorporaron al mercado laboral el año pasado firmaron 3.050 contratos de trabajo, de los que 819 fueron indefinidos.
Asturias cerró el año 2024 con 2.285 víctimas de violencia machista inscritas como demandantes de empleo. Entre ellas, 203 presentaban algún tipo de discapacidad.
Por nacionalidad, 1.865 eran españolas, lo que representa más del 81% del total. De las 2.285 mujeres demandantes, 745 de ellas recibían algún tipo de prestación a finales de 2024.
Para proteger la identidad de las víctimas, el Sepepa no desglosa su lugar de residencia por concejos, pero el 90% vive en el área central (Oviedo, Gijón, Avilés, sus comarcas de influencia y las cuencas del Nalón y el Caudal).
La Fundación Adecco, una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 1999 por el Grupo Adecco y dedicada a promover la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, acaba de presentar su 13.º informe anual sobre violencia de género y empleo. En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25-N, el estudio de la Fundación Adecco sitúa las denuncias por violencia de género en Asturias en su máximo histórico en 2024, año en el que ascendieron a un total de 3.505, lo que supone una media de 9,6 denuncias diarias.
En España las denuncias por violencia de género se situaron en 199.094, una cifra similar a la del año anterior (199.282) y que se traduce en una media de 544 denuncias diarias. Por comunidades, Andalucía concentra el mayor número de denuncias, con 40.168 casos (20,2%), seguida de la Comunidad de Madrid (16,1%), la Valenciana (13,9%) y Cataluña (12,8%).
En el Principado las denuncias aumentaron un 1,9% , alcanzando su máximo histórico. Este incremente responde tanto, según el informe de la Fundación Adecco, a una mayor disposición a denunciar como a la perpetuación de las agresiones machistas. Las denuncias también aumentaron en Navarra (un 26,4% más que en 2023), la Comunidad de Madrid (un 6,5% más), Castilla-La Mancha (2,9%), País Vasco (2,5%) y Cataluña (2,16%).
Concentración en Málaga por la última mujer asesinada
Un centenar de vecinos de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria se concentraron ayer a las puertas de su Ayuntamiento para condenar el asesinato de María Victoria, la mujer de 60 años que el sábado fue asesinada supuestamente a manos de su expareja, convirtiéndose en la última víctima de género en España.
