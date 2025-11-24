Raíles dormidos, senderos vivos

El carbón que se extrajo masivamente desde el siglo XIX en Asturias legó un mapa de vías y trazados ferroviarios. Hoy, muchos de ellos se han convertido en senderos, en vías verdes que invitan a calzarse las botas o a subirse a la bicicleta para recorrer al aire libre la historia de la minería asturiana, los antiguos vasos sanguíneos que transportaron los minerales. Son experiencias sensoriales bajo túneles o sobre puentes, entre valles, montañas, ríos y áreas urbanas.

Asturias cuenta hoy con distintas vías verdes oficiales: antiguas líneas de ferrocarril en desuso que se han recuperado como itinerarios cicloturistas y senderistas. Todas conectaban minas, fábricas y puertos. Por el trazado actual de la Vía Verde del Eo, por ejemplo, un antiguo ferrocarril transportó hierro de las minas de Vilaoudriz hacia el puerto de Ribadeo entre 1903 y 1964. Hoy une los 13 kilómetros entre San Tirso de Abres y A Pontenova (Lugo). A orillas del río Eo y en medio de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón, su recorrido resulta fácil y cómodo, lineal y llano, perfecto para familias.

El patrimonio industrial asturiano se despliega a cada paso: la central hidroeléctrica de Louredal o el antiguo puente de madera son diversas infraestructuras históricas que enriquecen el paisaje y lo contextualizan.

La Vía Verde de la Senda Del Oso, el doble de extensa que la del Eo (29 km), conecta los cuatro concejos que conforman la comarca de los Valles del Oso: Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós. El tren que configuró su actual senda peatonal y cicloturista también dejó de funcionar en 1964. Fue una obra de ingeniería muy destacada en la época, provista de impresionantes túneles y puentes para salvar una orografía de montañas, desfiladeros y cuencas fluviales. En la actualidad, se ha convertido en un atractivo principal para el turismo activo en Asturias, ofreciendo un recorrido seguro y accesible entre profundos valles y frondosos bosques.

Pozu Espinos, en la Vía Verde de Turón / Tomás Miñambres y Luis Argüelles / Turismo Asturias

En el concejo de Carreño, la Vía Verde del Ferrocarril Estratégico es un recorrido de unos 5 km recuperado en 2006. Ideal para senderistas y ciclistas, la ruta permite disfrutar del patrimonio etnográfico (paneras, hórreos, casonas y molinos hidráulicos) de la zona. Y, en el tramo inicial, en el Monte Areo, de una de las mayores necrópolis tumulares del norte de España, con treinta tumbas neolíticas, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

En el concejo de Gijón se encuentra una de las arterias más importantes de las que se utilizaron para el transporte de carbón: la actual Vía Verde de La Camocha. La Compañía Minera de La Camocha inauguró en 1949 el ferrocarril que unía su mina con el puerto gijonés del Musel. Este trazado cerró en 1986, cuando el transporte por carretera primó frente a los vagones.

Una década después del cierre del ferrocarril se transformó en un espacio para pasear y disfrutar de la naturaleza. Un camino amplio, accesible y bien acondicionado de 7 km, que permite acceder a un patrimonio industrial histórico: aún se aprecia la carbonilla que despedían las locomotoras de vapor en las paredes de su túnel de 400 metros, bajo la antigua carretera Carbonera.

Desde el Parque de Invierno de Oviedo/Uviéu, la Vía Verde de Fuso, de casi 8 km y perfectamente asfaltada, recorre el antiguo ramal del Ferrocarril Vasco-Asturiano. Sorprende por su combinación de naturaleza y obras de ingeniería ferroviaria, incluyendo túneles (como el de Veneros, de 260 metros) y antiguas estaciones como la de La Manxoya (hoy, Aula de Naturaleza) y la icónica estación de planta triangular de Fuso.

Un ciclista en la Vía Verde del Ferrocarril del Eo / Tomás Miñambres y Luis Argüelles / Turismo Asturias

En Mieres, la Vía Verde del valle de Turón concentra, a lo largo de sus 13 km, la memoria más icónica de Asturias: el itinerario atraviesa antiguos complejos como las Minas de Figaredo y el conjunto de La Cuadriella; a lo largo de la senda aparecen vagonetas, castilletes, locomotoras o antiguos socavones, como el de La Rebaldana. Destacan las instalaciones del Pozu Santa Bárbara, Bien de Interés Cultural y ahora transformado en Centro de Intervenciones Artísticas; el Pozu Espinos, con su singular castillete, coronado por una caseta de madera; y el Pozu Fortuna, espacio musealizado y lugar de memoria histórica.

Otro camino emblemático del patrimonio minero asturiano se sitúa en el corazón de las Cuencas Mineras. La Vía Verde de Lloreo de Mieres tiene en su recorrido de 4 km un tramo de la trinchera de un antiguo tren minero, cuyo trazado unió durante más de 100 años las minas de carbón de la cuenca del Caudal con las industrias y puertos del Principado.

Y, por último, la Vía Verde del Ferrocarril de Baltasara, que discurre por el trazado de la antigua trinchera ferroviaria utilizada desde 1892 para transportar carbón desde la mina de Baltasara hasta el concejo de Mieres. Atraviesa barrios que conservan vestigios arquitectónicos ligados a la minería como Muries y Returbiu; restos de explotaciones y pozos como el Pozu Tres Amigos y el Pozu Polio, entre vistas panorámicas de valles y montañas.

Estas vías verdes dan buena cuenta de hasta qué punto el ferrocarril vertebró la actividad industrial y minera de Asturias durante gran parte del siglo XX, un medio de transporte siempre condicionado por la orografía. En la actualidad suponen una forma de ocio activo y saludable en espacios seguros, libres de vehículos, y que ofrece experiencias únicas entre la naturaleza y un legado industrial incomparable.

Texto cedido por ROMÁN RODRÍGUEZ