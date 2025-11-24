La recuperación del acero, en riesgo por un súbito aluvión de importaciones

La industria siderúrgica está redoblando la presión sobre las instituciones europeas para que aceleren las nuevas políticas de defensa comercial del acero comunitario. De manera conjunta, Eurofer, organización patronal de la que ArcelorMittal es miembro destacado, y el sindicato IndustriALL alertan de que el sector se encuentra en la actualidad expuesto a una presión importadora de tal magnitud que puede arruinar las expectativas de una posible recuperación de la producción interna durante 2026.

A la "situación crítica" que los fabricantes venían denunciando –por la recesión de la demanda en el mercado europeo, la competencia "desleal" de producciones extracomunitarias, la "creciente" sobrecapacidad global, la disciplina ambiental, los costes energéticos…–, se ha sumado en las últimas semanas un súbito aluvión de importaciones que tiene su origen en el anuncio mismo del nuevo escudo proteccionista. La secuencia ha sido la siguiente, sostienen los representantes de las empresas y de sus trabajadores: desde que a principios de octubre la Comisión Europea aireó su proyecto para defender la producción doméstica de acero –mediante una reducción enérgica de los vigentes cupos de compras extracomunitarias libres de aranceles y una subida de éstos últimos hasta el 50%–, "los importadores especuladores" han disparado sus operaciones para eludir los sobrecostes que conllevarán la reducción de cupos y la referida subida de aranceles a partir de junio de 2026, si se cumplen los plazos de tramitación previstos por Bruselas.

La dimensión de ese "boom" importador queda retratada por informaciones como las siguientes, facilitadas a este periódico por un portavoz de Eurofer. En los primeros diez días de octubre, recién confirmado el giro proteccionista de la Comisión, un gran número de las cuotas libres de aranceles fijadas para el último trimestre del año quedaron "agotadas o ampliamente sobrepasadas". Varios ejemplos: los volúmenes de importación de hojalata procedente de la India alcanzaron el 10 de octubre una cantidad equivalente a siete veces el contingente establecido para el trimestre; las compras de acero con recubrimiento orgánico (conocido como OCS) a Vietnam llegaron al equivalente al 423% de la cuota; el acero laminado en frío (CRF) de Turquía ascendió al 188%, y los laminados en caliente (HRF) de Taiwán y los corrugados de Argelia también superaron los límites que tienen asignados hasta diciembre.

"Esto confirma que las importaciones se están acelerando deliberadamente: los importadores especuladores (empresas distribuidoras) están comprando más de lo que necesitan, aprovechando las cuotas elevadas antes de que se apliquen las nuevas normas", aseguran fuentes de Eurofer. Y diagnostican: "Cada semana de importaciones adelantadas reduce el impacto futuro del nuevo instrumento".

La maniobra

Al anticipar sus compras de 2026, los importadores esquivan la reducción (-47%) de los contingentes libres de tasas prevista a partir de junio y se aprovechan de la mayor generosidad de las cuotas actuales y del hecho de que, para las operaciones que exceden tales límites, el arancel a pagar es ahora del 25%, frente al 50% que Bruselas se ha comprometido a establecer después. Conforme a las estimaciones de Eurofer, si la UE no adelanta la entrada en vigor de las nuevas reglas y los distribuidores de acero extracomunitario pueden seguir "acaparando" productos, "es probable que los nuevos aranceles no lleguen a aplicarse nunca durante su primer año".

"Cuanto mayor sea el retraso entre el anuncio y la aplicación (de las nuevas medidas de defensa comercial que sustituirán a las vigentes desde 2018), más se reducirá la oportunidad de ofrecer un alivio inmediato a la industria siderúrgica", argumenta Eurofer. Patronal y sindicatos quieren que el nuevo escudo de protección entre en vigor "de forma rápida, completa y creíble", y para ello plantean que se adelante su funcionamiento al 1 de abril de 2026.

Los largos procedimientos de decisión de la UE complican ese objetivo: las nuevas reglas concebidas por la Comisión aún deben ser negociadas y aprobadas en el Parlamento Europeo, donde es presumible que se susciten enmiendas, entre ellas las que puedan inducir los grandes sectores consumidores de acero que, como los fabricantes de automóviles y de electrodomésticos, han expresado preocupación por el impacto en sus costes.

Resuelto en su caso el trámite parlamentario, aún restará el veredicto final del Consejo de jefes de Estado y de Gobierno. Al tratarse de un asunto de política comercial, por tanto de competencia estrictamente comunitaria, la aprobación no precisa de un pronunciamiento unánime de los países, sino de una mayoría suficiente: para una propuesta que como esta nace de la Comisión, se requiere el voto favorable de al menos el 55% de los países y, simultáneamente, que esos estados miembros representen como poco el 65% de la población de la UE.