Tomé resalta la "buena sintonía" con el Gobierno en el avance de la negociación de los Presupuestos

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha afirmado esta tarde que «hay buena sintonía» en la negociación de los Presupuestos Autonómicos de 2026 tras una reunión entre el equipo negociador de su formación y el Gobierno del Principado. Según la parlamentaria, «percibimos que han estudiado y trabajado en nuestras propuestas».

Tomé ha explicado que la semana pasada Somos Asturies hizo llegar al Ejecutivo su aportación al proyecto de cuentas del próximo ejercicio. Son propuestas, subrayó, «que siguen la línea de nuestras prioridades; vivienda, salud, educación y cuidados».

La diputada ha avanzado que «seguirán las conversaciones para seguir avanzando en esta negociación» a lo largo de esta semana. En ese marco, señaló que su grupo confía en disponer «en estos próximos días» de la información necesaria «para cerrar un posicionamiento por nuestra parte».

El equipo negociador de Somos Asturies, encabezado por la propia Tomé, ha participado en el encuentro con el Gobierno autonómico con el objetivo de explorar un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas de 2026. La formación insiste en orientar el gasto hacia los servicios públicos esenciales y las políticas de cuidados, e interpreta la recepción de sus propuestas por parte del Ejecutivo como un señal de avance en la conversación presupuestaria.

La continuidad del diálogo esta semana servirá, según Tomé, para contrastar cifras y medidas y perfilar el alcance de un eventual acuerdo. La diputada condicionó el posicionamiento final de Somos Asturies a la documentación que facilite el Gobierno y al encaje de sus prioridades en el anteproyecto.