Un universo culinario que aspira a más estrellas
La cocina asturiana confía en aumentar en 2026 los restaurantes distinguidos por Michelin
Este próximo martes 25 de noviembre es una fecha marcada en rojo en la agenda de los cocineros asturianos. La Guía Michelin desvelará la nueva lista de restaurantes con estrella para el próximo año. Será en Málaga, durante una gala que estará marcada por el 125.º aniversario de la popular guía gastronómica.
Como cada año hay quinielas por quién logrará entrar en el universo Michelin, donde la cocina asturiana brilla con luz propia y a tenor de cómo ha evolucionado en los últimos años bien podría aumentar la nómina de estrellados.
Con todo, algo de protagonismo asturiano ya está asegurado en la gala de este año través de Marcos Granda (Sotrondio, SMRA, 1976), sumiller y empresario del mundo de la restauración. Granda suma seis estrellas Michelin en sus locales por toda España. Debido a los dos que regenta en Marbella, Skina, con dos distinciones, y Nintai, el asturiano participará activamente junto a los otro siete restaurantes malagueños más que figuran en la Michelin.
En la actual guía Asturias tiene la mayor presencia de la historia con once restaurantes, encabezados por Casa Marcial (La Salgar, Parres), con la máxima distinción de tres estrellas. Además, están Casa Gerardo (Prendes, Carreño), con la estrella más veterana, de Marcos y Pedro Morán; El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), de José Antonio Campo Viejo; El Retiro de Pancar (Llanes), de Ricardo Sotres; Ayalga (Ribadesella), donde cocina Israel Moreno; Auga (Gijón), de Gonzalo Pañeda; Marcos (Gijón), de Marcos Granda y con Marcos Mistry al frente de los fogones; NM (Oviedo), de Nacho Manzano y con Daniel Silvestre de jefe de cocina; Monte (San Feliz, Lena), de Xune Andrade; El Real Balneario de Salinas (Castrillón), de Isaac Loya; y Ferpel (Ortiguera, Coaña), de Elio Fernández.
No hay que olvidar las estrellas verdes, q ue premian compromiso con el medio ambiente y con el producto de cercanía. La familia Manzano las atesora con Casa Marcial y Narbasu. Los Bib Gourmand asturianos –distinción que destaca la buena relación calidad-precio de los platos– son El Molín de Mingo, en Peruyes (Cangas de Onís), de Dulce Martínez; y dos en Gijón, Farragua, de Ricardo Señorán, y El Recetario, de Álex Sampedro.
Además, hay 24 locales a los que Michelin recomienda también acudir si se está por Asturias . Estos son: Ca Suso, en Oviedo; El Pescador, en Cudillero; El Cenador del Azul, en Mieres; Cabal, en Oviedo; Cova Sacra, en Covadonga (Cangas de Onís); El Centro, en Puerto de Vega (Navia); La Huertona (Ribadesella); Eleonore, en Salinas (Castrillón), Alenda (Villaviciosa); Narbasu, en Cereceda (Piloña); Gloria de Gijón y Oviedo; El Pandora (Avilés); Roble by Jairo Rodríguez (Pola de Lena); Casa Fermín (Oviedo); Casa Chuchu (Turón, Mieres); Güeyu Mar, en Vega (Ribadesella); Casa Eutimio, en Lastres (Colunga); Cabo Vidio, en Valdredo (Cudillero); El Bálamu, en Llanes; Regueiro, en Tox (Navia); El Asador de Abel-Casa Farpón, en Argüelles (Siero); Yume, en Avilés; y Abarike, en Gijón.
