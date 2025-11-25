Asturias cerrará el año con la segunda mayor cifra de donación de órganos

La donación de órganos en Asturias avanza a un ritmo muy satisfactorio en el presente ejercicio. Hasta la fecha son 56 los fallecidos en la región que los han cedido, la misma cifra que en todo el año pasado. Si en las cinco semanas que restan de año surge un solo donante más, el Principado terminará 2025 con el segundo mayor registro histórico, sólo por detrás de las 68 donaciones contabilizadas en 2018, techo que a día de hoy parece inalcanzable.

Atendiendo a la experiencia previa, los profesionales sanitarios dan por seguro que de aquí al 31 de diciembre habrá una o varias cesiones de órganos. La seguridad absoluta no existe, porque una donación exige una muerte y varias circunstancias siempre sujetas al azar, pero lo cierto es que el tramo final de cada año suele ser fecundo para las donaciones y los trasplantes.

También está siendo un año relativamente bueno en materia de trasplantes. Hasta el momento, en la región se han llevado a cabo 29 implantes de hígado (4 más que en todo el año pasado), 71 de riñón (tres menos que en 2025) y 8 de corazón (2 menos que el pasado ejercicio).

En el caso del trasplante renal, el equipo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) –donde se centraliza toda la actividad de donación y trasplante de la región– tiene preparados, para realizar antes de final de año, dos implantes de órgano procedente de donante vivo. Este tipo de injertos renales computan como trasplante, pero el donante vivo no contabiliza en las estadísticas de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

El año pasado, las 56 cesiones de órganos contabilizadas en Asturias situaron a la región por encima de la media nacional en cuanto a donantes por millón de habitantes (56 en el Principado y 49 en el conjunto del país). Sin embargo, la posición relativa del Principado en el concierto nacional no fue buena: de las 17 comunidades autónomas, 9 tuvieron mejores cifras y 7 se quedaron por detrás. Años atrás, el Principado acostumbraba a ocupar los puestos de cabeza.

En 2023 y 2024, el liderazgo en donaciones correspondió a Cantabria –arrasadora el año pasado–, seguida en ambos ejercicios por Navarra y Murcia.

En cuanto a la donación de tejidos, la directora de la ONT, la nefróloga de origen asturiano Beatriz Domínguez-Gil, destacó ayer los datos de 2024, que suponen "una oportunidad de transformar la vida de miles de pacientes cada año en nuestro país".

"Los tejidos tienen numerosas aplicaciones clínicas que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes, una mejor recuperación de los pacientes y en ocasiones tienen un carácter vital", destacó. La doctora Domínguez-Gil aprovechó la ocasión para dar las gracias a los donantes, a quienes donan tejido en vida y, por supuesto, a quienes lo hacen tras su fallecimiento, "a ellos y a sus familias, que en un momento muy complicado, dicen sí a la donación".

"En concreto, fueron aproximadamente 5.000 las personas que donaron tejido tras fallecer. Supone un 13 por ciento de crecimiento con respecto al año anterior, un importante crecimiento", enfatizó la directora de la ONT.

Beatriz Domínguez-Gil indicó que este tipo de donación permite que un solo donante llegue aproximadamente a 100 personas. En virtud de esta actividad de donación, "el pasado año aproximadamente 54.000 personas fueron tratadas con muy diversos tipos de tejidos", subrayó. Mil centros sanitarios de toda España que están autorizados específicamente para el trasplante de tejidos. A diferencia de los órganos, los tejidos pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo, asegurando su calidad y seguridad para el tratamiento de los pacientes en el momento adecuado.