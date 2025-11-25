"Tenemos que hacer de Asturias una sociedad coraje contra el machismo", proclama el Presidente del Principado en el acto institucional del 25N celebrado en Grado, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se compromete personalmente con la erradicación de la violencia machista, en todas sus formas. Lo hizo durante el acto institucional del 25N en Asturias, en el centro de cultura de Grado, en una convocatoria del Gobierno del Principado a la que han respondido con su presencia personalidades políticas de diverso signo, del ámbito de la justicia, de las fuerzas de seguridad del Estado y varios colectivos ciudadanos. “Queda un largo trecho para llegar al día en que no haya una víctima más ni una mujer menos”, admitió el Presidente durante su discurso y hasta que llegue ese día, advirtió, “no pararemos”. “Nuestro compromiso es real, duradero y tangible”, subrayó y fue más allá: “Asumo el compromiso en primera persona”. “La igualdad y la violencia machista seguirán estando en primera línea de nuestra agenda política”, garantizó y antes de concluir dejó claro su propósito y el de su Ejecutivo: “Tenemos que hacer de Asturias una sociedad coraje contra el machismo”.

El acto institucional del 25N en Grado empezó con la actuación musical de Mar Álvarez y Paula Mata, versionando boleros clásicos en clave feminista. Sus canciones salpicaron la mañana, intercalados entre ponencias y discursos y una lectura teatralizada, a cargo de la actriz Cris Puertas, de un relato de Berta Piñán titulado “Amnesia”. Se recordaron las cifras oficiales de mujeres asesinadas, en un balance trágico, especialmente para Asturias, que este año suma ya tres víctimas mortales de la violencia de género. En España, en lo que va de año, son 38, más tres asesinatos de menores, víctimas de la violencia vicaria. Desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse los casos, la violencia machista se ha cobrado 1.334 víctimas mortales. Por todas ellas, al poco de iniciarse el acto, se guardó un minuto de silencio.

La primera en tomar la palabra, ante un auditorio concurridísimo, fue la concejala de Igualdad del municipio que hizo de anfitrión del acto, la moscona María José Miranda Fernández. “La violencia machista no es teoría ni un concepto jurídico”, expuso, es, continuó, violencia real en todas sus formas: “es una violencia física y sexual”, “es la violencia psicológica, que mina la autoestima, la más silenciosa”, “es la violencia económica, que somete, precariza…”, “la violencia institucional, la simbólica…”. La edil dedicó un recordatorio a “todas las mujeres que enfrentan violencias extremas en contextos de guerra y ocupación”, con mención expresa a las mujeres de Gaza. Aludió a la violencia y la misoginia que perviven en el sistema judicial, en la que conlleva la gestación subrogada – “No es solidaridad, es explotación de mujeres pobres”- y en la que se ejerce con la prostitución, “una institución patriarcal que perpetúa la idea de que el cuerpo de las mujeres está disponible para el deseo de los hombres”. “Nuestros cuerpos no están hechos para sus violencias, para sus guerras, sus mercados…”, alegó.