Asturias suma un nuevo restaurante estrella Michelin

El cielo gastronómico de Asturias brilla más gracias a Regueiro. El restaurante de Diego Fernández en Tox (Navia) ha logrado la primera estrella Michelin y se ha colado en la guía del próximo año. Así se ha conocido este martes por la tarde en Málaga, donde tiene lugar la gala a la que ha asistido el cocinero junto a su hermana Ana.

Ambos no pueden estar más que contentos. Regueiro figuraba en todas las quinielas de este año, si bien Michelin sigue una política de estricta confidencialidad y no siempre las apuestas coinciden con el veredicto de sus exigentes inspectores. Pero en esta ocasión el cocinero asturiano ha logrado convencerles después de años de intenso trabajo y ganarse a pulso el favor de la crítica especializada, que lo echaba de menos, cada vez con mayor insistencia, en la reputada guía gastronómica francesa, que este 2025 celebra su 125.º aniversario.

Maestros

Diego Fernández tiene 40 años y nació en Novellana (Cudillero). Estudió en la Escuela de Hostelería de Gijón y entre sus maestros figuran cocineros veteranos y de renombre como Nacho Manzano o Marcos y Pedro Morán. En 2011 decidió apostar por su propio restaurante, Regueiro, en el que hace una cocina muy personal, de marcada inspiración asiática (India, Tailandia) y también mexicana.

Entrada a Regueiro, en Tox. / Cedida

En la ciudad malagueña Michelin ha presentado la guía de 2026 para España y Portugal en una gala presentada por Jesús Vázquez y Masi Rodríguez. No falta el popular actor Antonio Banderas, dueño del espacio donde se celebra el acto, quien en su intervención ha trazado un original paralelismo entre el oficio de actor y el de cocinero, sin obviar que él mismo tiene una pata en el sector hostelero, ya que recordó que es propietario de varios restaurantes: "Sé lo duro que estar ahí".

La de Regueiro es una de las 25 nuevas estrellas que Michelin ha decidido incluir en la guía del próximo año. Los inspectores han destacado su popular cocina de fusión, que ha convertido Tox en un "enclave de peregrinaje en un chalé donde cautiva los paladares más exigentes".

En la nómina asturiana, además de Regueiro, hasta ahora figuran 11 restaurantes, encabezados por Casa Marcial (La Salgar, Parres), que el año pasado alcanzó las codiciadas tres estrellas. La lista regional en Michelin se completa con Casa Gerardo (Prendes, Carreño), de Marcos Morán, que atesora la estrella más veterana de Asturias; El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), de José Antonio Campo Viejo; El Retiro de Pancar (Llanes), de Ricardo Sotres; Ayalga (Ribadesella), donde cocina Israel Moreno; Auga (Gijón), de Gonzalo Pañeda; Marcos (Gijón), de Marcos Granda y con Marcos Mistry al frente de los fogones; NM (Oviedo), de Nacho Manzano y con Daniel Silvestre de jefe de cocina; Monte (San Feliz, Lena), de Xune Andrade; El Real Balneario de SalinasCastrillón), de Isaac Loya; y Ferpel (Ortiguera, Coaña), de Elio Fernández.