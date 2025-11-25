Atención asturianos, la DGT se muestra tajante y muestra las claves de baliza obligatoria V-16: ¿Cómo pago la conectividad? ¿Cuántos años de conectividad tengo? ¿Podrían seguirme o controlar la velocidad a la que estoy circulando?

A partir del 1 de enero de 2026, la Dirección General de Tráfico (DGT) exigirá el uso de la nueva baliza V16. Actualmente convive con los triángulos de señalización, pero desde esa fecha los sustituirán. Conforme se acerca la fecha, los conductores tienen más prisa por hacerse con una de ellas, lo que está disparando las ventas del dispositivo hasta por siete en algunos establecimientos como Alcampo.

Es importante asegurarse de que tu baliza está homologada y cumple los requisitos necesarios para evitar algún susto al bolsillo. Todavía hay muchas dudas entre los ciudadanos por este dispostivo. Por ello, la DGT ha lanzado una serie de acalaraciones para que tengan en cuenta los conductores.

Con la baliza V-16 ¿estoy geolocalizado en todo momento? ¿Podrían seguirme o controlar la velocidad a la que estoy circulando? No, con el dispositivo de preseñalización V-16 no estás geolocalizado en todo momento, no podrán seguirte, ni saber la velocidad a la que circulas. La baliza únicamente transmite la posición y sólo cuando es activada en caso de accidente o avería, pero no transmite ningún tipo de datos personales ni datos relacionados con el vehículo. La única función de la geolocalización en el momento de la activación es la de tener visibilidad virtual para poder avisar al resto de usuarios de la vía y evitar más incidentes en carretera.

¿La baliza con geolocalización va a ser personalizada con la matrícula de cada vehículo? ¿Los vehículos nuevos vendrán con la baliza instalada identificando su matrícula? La baliza no está personalizada con la matrícula y los vehículos nuevos no vendrán con la baliza instalada. La privacidad está protegida ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante.

¿Estoy obligado a dar mis datos o dar de alta mi dispositivo? No es necesario proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo. La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Existen algunos fabricantes que los piden al hacer la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no tiene por qué facilitar ningún tipo de dato, ya que es un proceso completamente anónimo.

¿Es necesario instalar la aplicación del fabricante o de la marca de la baliza para que puedan localizarte en caso de accidente o avería? Para mandar la ubicación del vehículo incidentado no es necesario instalar ninguna aplicación. La baliza V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble. En el momento en el que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en carretera, lo único que debemos hacer en encender la baliza y colocarla en el exterior del mismo. Por eso es tan importante que la guardes a mano y que la lleves siempre cargada, ya sea con baterías o con pilas, en función del modelo de la baliza que hayas adquirido.

¿Cómo pago la conectividad? ¿Cuántos años de conectividad tengo? El dispositivo integrará en el interior de su carcasa todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluidos los de comunicaciones, sin que tengas que recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares. En lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo.