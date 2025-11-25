CC OO mantiene su huelga en las escuelinas el próximo jueves

Comisiones Obreras no se rinde y mantendrá la huelga de las trabajadoras de las escuelinas prevista para el próximo jueves, 27 de noviembre. Lo hicieron tras volver a reunirse ayer con la Consejería de Educación en el novenos encuentro de la mesa de diálogo (el cuarto en lo que va de mes).

La consejera de Educación, Eva Ledo, convocó a los cuatro sindicatos de la red de 0 a 3 años (CC OO, UGT, CSIF y USIPA) para avanzar en torno a la propuesta lanzada por su departamento la semana pasada. En ella se mantiene la dotación de personal con dos técnicos superiores de educación (TEI) por aula, una persona de apoyo a jornada completa por cada tres unidades y una persona de apoyo por cada tres unidades en un conjunto de escuelas infantiles coordinadas por una misma dirección. Esa dotación queda supeditada a que se cuente con matrículas de alumnado a jornada completa.

El Principado confirmó también que la jornada laboral será de seis horas lectivas diarias, más otra hora dedicada a tareas o actividades administrativas o pedagógicas. No obstante, se debe garantizar en todo momento la debida atención al alumnado, de manera que, ante ausencias o incidencias sobrevenidas, prevalecerá su atención sobre el desarrollo de las citadas tareas.

Una propuesta aceptada por UGT, CSIF y USIPA, ante la nueva negativa de Comisiones Obreras que ya había manifestado hace unos días su intención de continuar con las movilizaciones y mantener la huelga del próximo jueves.

Respecto al compromiso de clasificación profesional en el grupo B del personal TEI, que está sujeto a la negociación de un nuevo convenio colectivo o a la modificación del vigente, el inicio de la negociación de la modificación del V Convenio colectivo ya está fechado para principios de 2026, una fecha demasiado lejana para CC OO que lo considera un tema "primordial".