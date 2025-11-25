La conversión de la central térmica de Aboño duplica la importación de gas en Asturias

La transformación de la central térmica de Aboño (Carreño) para que genere electricidad con gas natural y la apuesta general en España por los ciclos combinados para evitar apagones como el del pasado 28 de abril han duplicado la importación de gas natural en Asturias durante el tercer trimestre del año, según los últimos datos de comercio exterior publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), elaborados a partir de las cifras de aduanas de la Agencia Tributaria.

La entrada de gas natural y manufacturado en la región entre los meses de junio y septiembre supuso, en valor económico, un total de 300,7 millones de euros. Esta cantidad es un 108% superior (es decir, más del doble) que los 144,5 millones cosechados por la misma rúbrica en el tercer trimestre del año pasado. El repunte contrasta con las caídas de otros combustibles, como el petróleo (cuyo descenso fue del 62,5%), o el carbón (-35,6%).

El extraordinario incremento del gas se debe en buena medida a que a finales del pasado julio el grupo 2 de la central de EDP en Aboño sustituyó el carbón por el gas natural para producir electricidad. Se concluía así un complejo proceso de remodelación de las instalaciones que se extendió 16 meses, en el que trabajaron 600 personas y en el que EDP y la Corporación Masaveu invirtieron 40 millones de euros.

La instalación ha eliminado el uso de carbón para generar energía, sustituyéndolo por gas natural, y queda preparada para la futura potencial incorporación de hidrógeno verde, si bien esto último está en el aire, a tenor de las recientes declaraciones del consejero delegado de EDP, Miguel Stilwell, que ha admitido que la compañía "aún no tiene tomada una decisión" sobre el proyecto ante su dudosa viabilidad económica y la falta de clientes industriales.

Hay otro fenómeno que también explica el repunte de la importación gasística en Asturias y que también atañe a EDP. Se trata del aumento de la actividad de los ciclos combinados de gas de la central de Soto de Ribera (Ribera de Arriba), en cumplimiento del mandato de Red Eléctrica de incrementar la generación eléctrica mediante el ciclo combinado para garantizar la estabilidad del sistema y evitar desajustes como el que el pasado abril provocó un apagón en toda España durante varias horas.

Según los datos de Red Eléctrica, el peso de los ciclos combinados en la generación se ha incrementado en casi cuatro puntos porcentuales, desde el 11,5% en los nueve primeros meses de 2024 al 15,4% actual.