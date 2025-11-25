Cuenta atrás para las estrellas Michelin: estos son los 5 secretos para ganar una (Asturias tiene muchas papeletas)
La popular guía francesa desvela esta tarde en Málaga su lista de restaurantes distinguidos para 2026
En unas horas se sabrá la nueva nómina de restaurantes que forman parte del universo Michelin. La popular guía gastronómica francesa, que celebra su 125 aniversario, desvela este martes por la tarde en Málaga sus nuevas estrellas para la edición del próximo año.
Hay muchas quinielas y entre las mismas figura algún asturiano con posibilidades de sumarse al selecto club de los estrellados. Pero son eso, quinielas que quedarán en nada en unas cuantas horas cuando Michelin haga pública su próxima guía. Así que toca esperar para ver si los restaurantes del Principado (11 en total con estrella) aumentan.
Pero lo que está claro es que los que están en la guía y los que han tenido posibilidades de entrar ya han recibido en los últimos meses la visita de los exigentes inspectores Michelin, personas anónimas que durante todo el año se dedican a tomar notas y valorar el trabajo de los cocineros, jefes de sala, sumilleres y resto de equipo de un restaurante.
Son cinco criterios universales los que estos expertos tienen en cuenta para valorar: la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, la destreza técnica, la personalidad del chef y la constancia en los resultados.
Porque uno de los requisitos fundamentales es que es haya homogeneidad en la oferta de los restaurantes, de ahí que no sea solo un único inspector el que pasa a comer, sino que son varios. Luego se reúnen y valorar en conjunto.
En la actual guía Asturias tiene la mayor presencia de la historia con once restaurantes, encabezados por Casa Marcial (La Salgar, Parres), con la máxima distinción de tres estrellas. Además, están Casa Gerardo (Prendes, Carreño), con la estrella más veterana, de Marcos y Pedro Morán; El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), de José Antonio Campo Viejo; El Retiro de Pancar (Llanes), de Ricardo Sotres; Ayalga (Ribadesella), donde cocina Israel Moreno; Auga (Gijón), de Gonzalo Pañeda; Marcos (Gijón), de Marcos Granda y con Marcos Mistry al frente de los fogones; NM (Oviedo), de Nacho Manzano y con Daniel Silvestre de jefe de cocina; Monte (San Feliz, Lena), de Xune Andrade; El Real Balneario de Salinas (Castrillón), de Isaac Loya; y Ferpel (Ortiguera, Coaña), de Elio Fernández.
Estrellas verdes
No hay que olvidar las estrellas verdes, que premian compromiso con el medio ambiente y con el producto de cercanía. La familia Manzano las atesora con Casa Marcial y Narbasu. Los Bib Gourmand asturianos –distinción que destaca la buena relación calidad-precio de los platos– son El Molín de Mingo, en Peruyes (Cangas de Onís), de Dulce Martínez; y dos en Gijón, Farragua, de Ricardo Señorán, y El Recetario, de Álex Sampedro.
Además, hay 24 locales a los que Michelin recomienda también acudir si se está por Asturias . Estos son: Ca Suso, en Oviedo; El Pescador, en Cudillero; El Cenador del Azul, en Mieres; Cabal, en Oviedo; Cova Sacra, en Covadonga (Cangas de Onís); El Centro, en Puerto de Vega (Navia); La Huertona (Ribadesella); Eleonore, en Salinas (Castrillón), Alenda (Villaviciosa); Narbasu, en Cereceda (Piloña); Gloria de Gijón y Oviedo; El Pandora (Avilés); Roble by Jairo Rodríguez (Pola de Lena); Casa Fermín (Oviedo); Casa Chuchu (Turón, Mieres); Güeyu Mar, en Vega (Ribadesella); Casa Eutimio, en Lastres (Colunga); Cabo Vidio, en Valdredo (Cudillero); El Bálamu, en Llanes; Regueiro, en Tox (Navia); El Asador de Abel-Casa Farpón, en Argüelles (Siero); Yume, en Avilés; y Abarike, en Gijón.
