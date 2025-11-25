EN DRECTO: sigue la ceremonia de la gala de la Guía Michelin, con algún restaurante asturiano entre las quinielas

En unas horas se sabrá la nueva nómina de restaurantes que forman parte del universo Michelin. La popular guía gastronómica francesa, que celebra su 125 aniversario, desvela este martes por la tarde en Málaga sus nuevas estrellas para la edición del próximo año.

Hay muchas quinielas y entre las mismas figura algún asturiano con posibilidades de sumarse al selecto club de los estrellados. Pero son eso, quinielas que quedarán en nada en unas cuantas horas cuando Michelin haga pública su próxima guía. Así que toca esperar para ver si los restaurantes del Principado (11 en total con estrella) aumentan.

Pero lo que está claro es que los que están en la guía y los que han tenido posibilidades de entrar ya han recibido en los últimos meses la visita de los exigentes inspectores Michelin, personas anónimas que durante todo el año se dedican a tomar notas y valorar el trabajo de los cocineros, jefes de sala, sumilleres y resto de equipo de un restaurante.

En la actual guía Asturias tiene la mayor presencia de la historia con once restaurantes, encabezados por Casa Marcial (La Salgar, Parres), con la máxima distinción de tres estrellas. Además, están Casa Gerardo (Prendes, Carreño), con la estrella más veterana, de Marcos y Pedro Morán; El Corral del Indianu (Arriondas, Parres), de José Antonio Campo Viejo; El Retiro de Pancar (Llanes), de Ricardo Sotres; Ayalga (Ribadesella), donde cocina Israel Moreno; Auga (Gijón), de Gonzalo Pañeda; Marcos (Gijón), de Marcos Granda y con Marcos Mistry al frente de los fogones; NM (Oviedo), de Nacho Manzano y con Daniel Silvestre de jefe de cocina; Monte (San Feliz, Lena), de Xune Andrade; El Real Balneario de Salinas (Castrillón), de Isaac Loya; y Ferpel (Ortiguera, Coaña), de Elio Fernández.