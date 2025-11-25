Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

“Miss Asturias” planta a Koldo García en el juzgado de Gijón: el exasesor de Ábalos le pedía un perdón por escrito y 25.000 euros de indemnización

Claudia Montes no acude a la conciliación programada para hoy en los tribunales previa a una querella por calumnias, y la asturiana también reclama al exasesor de Ábalos una indemnización por injurias y calumnias

Claudia Montes, durante su comparecencia en el Senado. / Senado

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

La asturiana Claudia Montes, quien mantuvo una relación personal con el exministro José Luis Ábalos y que ha denunciado presuntas irregularidades en la empresa filial de Renfe Logirail, ha plantado a Koldo García en el juzgado de Gijón. El exasesor de Ábalos ha requerido una conciliación judicial previa a la presentación de una querella contra Claudia Montes (conocida como “Miss Asturias” al haber sido ganadora del certamen para mayores de 30 años en el año 2017) ha decidido no acudir al acto de conciliación fijado para este martes por el juzgado de primera instancia número 11 de Gijón, a las 12.30 horas en la sala de vistas número 5.

La representación jurídica de Koldo García, en manos de Leticia de la Hoz, pide a Claudia Montes que reconozca que varias declaraciones que realizó en medios de comunicación tenían “carácter calumnioso e injurioso”. Entre esas declaraciones están las afirmaciones de que el exasesor de Ábalos le pedía “cosas obscenas” o que le realizaba videollamadas para ver “cómo iba vestida al trabajo”. Montes llegó a afirmar que se había sentido acosada tanto de forma laboral como sexual, entre otras cuestiones.

Pero Claudia Montes mantiene su posición y dejará la puerta abierta a que Koldo García presente una querella, una vez que quede invalidada la posibilidad de conciliación.

Según ha recalcado el abogado de Claudia Montes, Alfredo Arrien, ha recalcado que la asturiana ha presentado por su parte una querella contra Koldo García por injurias y calumnias. Montes reclama 35.000 euros en concepto de indemnización.

En este cruce judicial, el exasesor de Ábalos pide que Claudia Montes solicite por escrito el perdón y le reclama 25.000 euros de indemnización para no continuar adelante con la querella.

