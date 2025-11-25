Este es el número de trabajadores que Telefónica prevé despedir en Asturias y es más de la mitad de su plantilla

Telefónica empieza a desvelar la magnitud del recorte de plantilla que prepara en España, y que en Asturias tendrá un notable alcance. La dirección de la compañía confirmó ayer a los principales sindicatos con representación en el grupo (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) que los expedientes de regulación de empleo (ERE) que pretende aplicar en sus tres principales filiales españolas (Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones) y en su compañía de televisión Movistar+ buscan la salida, en total, de hasta 5.319 empleados, lo que supone más de un tercio de la plantilla. En el caso concreto de Asturias el recorte será más intenso, ya que la "teleco" prevé prescindir de 90 de sus 162 profesionales, es decir, más de la mitad.

El grueso de la fuerza laboral de la empresa en la región se concentra en la filial Telefónica de España, con 135 trabajadores. Además, hay 24 en la sociedad Móviles y tres en Soluciones. Según trasladaron fuentes sindicales, lo previsto es que, de las 90 salidas previstas, la mayoría se produzca en Telefónica de España, puesto que, además de ser la filial con más efectivos, es la que tiene una plantilla más envejecida, y las negociaciones parecen encaminadas a favorecer las prejubilaciones.

A nivel nacional, la "teleco" desvelará hoy el número de trabajadores afectados en otras tres sociedades del grupo (Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital) para completar el ajuste de plantilla como parte de su plan de ahorro de costes incluido por la cúpula de la compañía en el nuevo plan estratégico para el próximo lustro. En total, se espera que los siete ERE que la compañía ejecutará se sitúe de partida entre las 6.000 y las 7.000 salidas de empleados. Unas cifras que previsiblemente se reducirán durante el proceso de negociación entre la dirección y los sindicatos.

La dirección de Telefónica trasladó ayer que los ERE de las tres filiales que conforman el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) están motivados por "causas organizativas, técnicas y de producción" con un total de 5.040 salidas previstas. Según la documentación jurídica facilitada, la distribución prevista es un recorte de 3.649 empleos en Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); de 1.124 personas en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla de 3.587), y 267 personas en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118), según los datos que manejan los sindicatos.

Además, la compañía y los representantes de los trabajadores también han constituido la mesa de negociación del ERE del área audiovisual de Movistar+, para la que la dirección ha propuesto 279 salidas para una plantilla de unas 860 personas, es decir, una afectación del 32,45%.

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario del proceso.