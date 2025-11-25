Oviedo se alía con China para liderar la revolución sostenible de los materiales refractarios

La Universidad de Oviedo y la empresa china Sino-Foundry Refractory han firmado este martes un acuerdo histórico: la creación de la Cátedra Sino-Foundry Refractory R&D (SFR), una iniciativa que durante los próximos cuatro años invertirá 120.000 euros en impulsar investigación puntera sobre materiales refractarios, con un foco claro en sostenibilidad, economía circular y uso responsable de los recursos.

La nueva cátedra estará dirigida por Begoña Fernández, profesora de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, y contará en su comisión de seguimiento con el geólogo y experto en microestructuras Álvaro Rubio. Su misión: fomentar la innovación, la transferencia de conocimiento y el intercambio de buenas prácticas entre dos culturas científicas muy distintas, pero complementarias.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, subrayó que esta iniciativa sitúa a la institución académica asturiana en la vanguardia de un “sector clave” para la industria, reforzando su apuesta por la colaboración internacional y por convertir el conocimiento en desarrollo económico real para Asturias.

Un hito para ambas instituciones

Para He Shengping, CEO de Sino-Foundry Refractory, la cátedra es “un hito” que une el potencial científico-técnico de la universidad asturiana con la riqueza de minerales refractarios de China. La empresa financiará actividades de investigación centradas en la conservación de estos recursos naturales, promoviendo reciclaje, reutilización y soluciones más sostenibles. Estos proyectos serán desarrollados por estudiantes de la Universidad de Oviedo, acompañados por el equipo de la cátedra.

El convenio incluye actividades de divulgación, participación en eventos, organización de jornadas y seminarios, y la publicación de resultados relevantes para el sector. Además, esta cátedra se convierte en la primera colaboración internacional de la Universidad de Oviedo con una empresa china y también en la primera alianza de Sino-Foundry con una universidad europea.

En el acto participaron, junto al rector y el CEO, representantes de alto nivel de la compañía —como su CFO Ren Guangzhu, el director comercial Zhang Feng, la directora de I+D Xu Shan y el consultor de I+D Roberto Caballero— y de la universidad —entre ellos la vicerrectora Susana Luque, la directora de Cátedras Verónica Cañal, la propia directora de la cátedra Begoña Fernández y el profesor Álvaro Rubio.