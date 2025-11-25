Paniceres propone al Principado la creación de un comisionado para llevar las relaciones con el Ministerio de Transportes

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha propuesto la posibilidad de que el Principado impulse un nuevo puesto (un comisionado), que se encargue de la relación con el Ministerio de Transportes del Gobierno central para agilizar los principales proyectos de infraestructuras pendientes en Asturias.

Ese comisionado, según Paniceres, serviría además para recuperar la cordialidad entre el Principado y el equipo de Óscar Puente, cuyas relaciones están prácticamente rotas debido a la polémica que rodea al peaje del Huerna, cuya anulación pide el Gobierno asturiano debido al dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la ampliación. De momento, Transportes se niega a estudiar el rescate.

Según explicó Paniceres a LA NUEVA ESPAÑA, la acumulación de retrasos y la falta de avances sustanciales en varios proyectos justifican un mecanismo que permita mantener una interlocución directa y continua con el Ministerio competente.

Paniceres enumeró varios asuntos que, a su juicio, permanecen atascados desde hace demasiado tiempo: el vial de Jove, sin una solución definida; la mejoras en cercanías y el retraso de los nuevos trenes; y las actuaciones ligadas a la autovía del Occidente. “Tenemos muchas cosas pendientes y se lleva retrasando todo”, afirmó Paniceres, aludiendo a la necesidad de un impulso político y administrativo que desbloquee la situación.

El presidente cameral sostiene que el volumen y la complejidad de estos proyectos exigen una figura estable que actúe como enlace diario entre el Principado y el Ministerio, similar a la que en su momento designó el propio Gobierno central para coordinar determinadas actuaciones con la Comisión Europea. El comisionado, señaló Paniceres, debería contar con un perfil técnico y político adecuado para "mantener un diálogo fluido, constante y orientado a resultados"

Entre los asuntos que considera prioritarios en esa agenda de trabajo destaca también el peaje del Huerna, el asunto político central, cuya revisión continúa siendo una reivindicación recurrente en la región. Paniceres defiende que un comisionado "permitiría ordenar todas estas cuestiones, establecer prioridades y favorecer un clima de cooperación institucional que, en última instancia, contribuya a acelerar las decisiones".

La propuesta se enmarca en la preocupación de la Cámara de Comercio por el ritmo de ejecución de infraestructuras consideradas estratégicas para la competitividad y la movilidad en Asturias. Según Paniceres, la creación de esta figura permitiría “retomar un diálogo constructivo” y avanzar con mayor agilidad en expedientes que acumulan años de debate.