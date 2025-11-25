El precio de los billetes del AVE, disparado en Asturias para el puente de diciembre, con trenes ya llenos: 100 euros solo ida

El precio de los billetes de alta velocidad se dispara en Asturias de cara al puente de diciembre (del 5 al 8) y ya quedan muy pocos pasajes para salir y entrar en la región. Aunque faltan 12 días para el fin de semana más turístico antes de las fechas navideñas, encontrar asientos disponibles empieza a ser complicado. Ya no hay billetes en todas las franjas y, además, los precios están por encima de los registros habituales.

En el avión, si se opta por sacar los billetes con los horarios más demandados, la ida y la vuelta con Madrid superaba en algunos casos los 300 euros y rondaba los 100 en otros, si se optaba por los vuelos más madrugadores de regreso.

Se trata de la tónica que se viene registrando desde hace meses, con el coste de los pasajes subiendo y llegando a superar los 100 euros de media (ida y vuelta) en el caso del tren. Para el fin de semana del 6 de diciembre todavía habrá más subidas. De cara al viernes 5, un billete de AVE Madrid-Oviedo se situaba ya en 88,55 euros, en la opción básica, es decir, la que no permite cambios ni reembolso del billete. Además, en la última frecuencia del día, la de las 18.51, ya no quedaban billetes a la venta, prueba de la altísima demanda prevista para esas fechas.

En el resto de frecuencias sí había pasajes, pero ya pocos. Para el tren Avlo (el AVE de bajo coste, con casi 600 asientos, paradas en todas las estaciones y menos prestaciones), el precio se situaba en 65 euros, prácticamente idéntico a lo que se pagaba ayer por ir en Alvia ese mismo día (55,85 en el primero de la mañana y 62,80 en el segundo).

En el corredor asturiano de alta velocidad operan en estos momentos tres tipos de trenes: el Alvia, que ya funcionaba antes de la apertura de la Variante; el AVE convencional; y el Avlo, prácticamente idéntico al AVE pero con más asientos.

El Alvia tarda unos diez minutos más en llegar a su destino que los otros trenes, que ofrecen servicio desde mayo de 2024. Asturias dispone de seis frecuencias al día por sentido con Madrid: tres Alvia, dos AVE y un Avlo. La pretensión del Principado es contar con más frecuencias cuando estén disponibles los trenes modelo 107, ahora en pruebas y encargados por Renfe.

Los precios suben aún más en sentido inverso, desde Asturias hasta la Meseta, con niveles muy por encima de lo habitual. Para viajar el viernes 5 de diciembre desde Oviedo hasta Madrid todavía quedaban pasajes en todas las líneas, pero a precios altos. El Alvia de las 15.57, uno de los más demandados del fin de semana por lo adecuado del horario, cuesta ahora 111,40 euros (solo ida), en modalidad de confort, con derecho a reembolso o cambio. El pasaje más barato era el madrugador, a 48,30 euros en su modalidad más baja. El resto de opciones oscilaban en torno a los 70 euros.

Los billetes también están disparados para el lunes 8 de diciembre, festivo nacional y día de la operación regreso por carretera y por tren. Un billete Oviedo-Madrid ese día no bajaba ayer de los 72 euros, por lo que seguirá subiendo según pasen los días, y ya no había asientos disponibles para el de las 15.57, el más demandado hasta ahora.

La misma situación se daba a la inversa: para viajar de Madrid a Oviedo ese mismo lunes, el último convoy, el de las 18.51, ya no ofrecía billetes a la venta.