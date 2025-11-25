Problemas en el corazón industrial de Asturias: el horno alto "B" de Arcelor en Gijón no recuperará la normalidad antes de enero

El corazón de la siderurgia asturiana no logra recuperar su latido habitual. El horno alto "B" de Gijón, que lleva sin producir arrabio con normalidad desde la parada de mantenimiento del pasado verano, no se estabilizará antes de enero y ello si tiene éxito la nueva operación de encendido por medio del complejo método de la oxilanza (inyectando oxígeno y gas propano) que volverá a llevarse a cabo hoy. Estas maniobras suponen un fuerte desgaste para la instalación ya que es necesario taladrar el crisol del horno. De hecho, desde la dirección de la compañía en Asturias se propondrá a la cúpula de la multinacional una puesta a punto del horno que requeriría dos años de preparación previa y que podría llevarse a cabo en 2028.

A petición de los representantes de los trabajadores, hoy se ha celebrado una reunión con la dirección de Relaciones Laborales de ArcelorMittal en Asturias y con el responsable del departamento de Hornos Altos, para analizar la situación por la que atraviesa el horno alto B de Gijón tras el fallido arranque posterior a la parada programada de finales de septiembre. En el encuentro se explicaron las causas del fallo en el último intento de arranque. Debido a la solidificación de parte del crisol, en el interior del horno queda menor espacio para el arrabio, lo que acaba generando la quema de las toberas (por donde se introduce aire caliente) y la imposibilidad de estabilizar el funcionamiento del horno. Actualmente, se está procediendo a garantizar la debida comunicación entre la piquera de emergencia (por donde se extrae el arrabio y la escoria) y la línea de toberas, de cara a mejorar las posibilidades de éxito de la maniobra de introducir la oxilanza a través de la piquera centro, prevista para este miércoles.

Según apuntaron fuentes sindicales presentes en la reunión, la operación de arrancado es un proceso largo y no se cree, en caso de tener éxito, que se pueda estabilizar la producción del horno alto hasta enero o febrero del año que viene, esperando poder obtener arrabio consumible a finales de diciembre, supeditado todo ello, a la buena marcha de las maniobras previstas. Las mismas fuentes apuntaron que la dirección del departamento asegura que el horno alto "B" arrancará "de una manera u otra", no contemplando, a día de hoy, otros escenarios como la parada y vaciado del horno, proceso mucho más largo y costoso y que requeriría de autorización del la dirección del grupo multinacional.

Desde el sindicato CC OO se preguntó en reunión por la situación del otro horno alto de Gijón, el "A", que es el único en funcionamiento, respondiendo la dirección del departamento que dicha instalación requeriría de una parada programada, algo que no es posible en estos momentos. De producirse una avería imprevista en dicho horno, se procedería a parar para su reparación.

Por parte de CC OO también se preguntó por la posible afectación de la capacidad productiva y de la vida útil del horno alto "B", tras los numerosos incidentes e intentos fallidos de arranque. Desde el departamento consideran que las continuas maniobras de taladrar el crisol con lanzas, suponen un maltrato de la instalación y han solicitado una puesta a punto del horno alto "B", previa autorización del grupo, que requeriría de 2 años de preparación previa, estimándose su realización para el 2028.

Desde las secciones sindicales de ArcelorMittal Asturias se ha exigido a la empresa que priorice la seguridad de las personas que trabajan en los hornos altos sobre cualquier otra consideración, habida cuenta de los numerosos accidentes e incidentes registrados en las últimas semanas, dada la complejidad del proceso de arranque, en un ambiente de trabajo con demasiada sobrecarga mental y física. También se ha exigido el refuerzo de la plantilla, ante el evidente desgaste que provoca el alargamiento de la actual situación y que no parece tener una solución a corto plazo.

La indisponibilidad de uno de los dos hornos altos del Gijón, con la consecuente escasez de arrabio, está afectado al ritmo de producción de las acerías de Gijón y Avilés y a los diferentes talleres. Los sindicatos están convocados para mañana a una reunión de la comisión de seguimiento del ERTE, donde esperan que se detalle la afectación que la situación del horno alto "B" pueda tener en la marcha del resto de instalaciones, que han visto muy mermada su actividad por la falta de materia prima.