Siero refuerza su compromiso contra la violencia machista con un mes repleto de actividades

El Ayuntamiento de Siero ha puesto en marcha un completo programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Educación, Igualdad y Juventud, ha sido aprobada en el Consejo Municipal de la Mujer y, durante todo el mes de noviembre, está llevando a cabo diversas acciones educativas, culturales y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía del concejo y, de manera especial, a la población más joven.

La concejala del área, Eva Iglesias, subrayó durante la presentación de las mism as que el objetivo es "visibilizar, prevenir y actuar", reforzando el trabajo que Siero desarrolla durante todo el año en materia de igualdad. El programa combina talleres en los centros educativos, propuestas divulgativas, acompañamiento institucional y actividades artísticas que buscan generar reflexión y participación activa de la ciudadanía.

Educación en igualdad desde las aulas

Una parte esencial de la programación se desarrolla en los centros educativos de Siero, con talleres adaptados a diferentes etapas y necesidades. En Educación Infantil, entre el 5 y el 12 de noviembre, el alumnado participó en los talleres de expresión plástica "Menudas artistas", impartidos por Cuéntame un cuadro, una propuesta que permite trabajar la creatividad desde la igualdad y desmontar estereotipos desde edades tempranas.

En Secundaria, del 27 de octubre al 30 de noviembre, se llevan a cabo los talleres de bienestar emocional "Como puente a climas amables y relaciones más igualitarias en las aulas", impartidos por Territorio Emocional. Su propósito es fomentar dinámicas respetuosas y dotar a los adolescentes de herramientas para reconocer y prevenir comportamientos violentos o discriminatorios.

Además, entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, los jóvenes del concejo participarán en los talleres "Nos gusta el amor del bueno", impartidos por Rizoma, centrados en la prevención de la violencia y la promoción de relaciones afectivas basadas en el respeto mutuo y los buenos tratos.

Presentación de la actividad «Balones por la igualdad». / Cedida a Lne

Charlas, arte y reflexión en el espacio público

El pasado domingo 23 de noviembre, a las 12.30 horas, la plaza cubierta de Pola de Siero acogió la charla "El collage subversivo. Deconstruyendo estereotipos", impartida por la historiadora del arte Noelia Blanco, especialista en arte y género y miembro de polArte. La actividad, organizada en colaboración con la Semana de Arte Urbano de Siero, propuso una mirada crítica a los estereotipos de género a través del arte y la reinterpretación visual.

El programa incluye también el apoyo del Ayuntamiento al Movimiento 8M hoy, 25 de noviembre, día central de la conmemoración, facilitando un servicio de transporte a Avilés para asistir a la manifestación convocada en esa ciudad.

Acto institucional y concierto en el Teatro Auditorio

Este jueves 27 de noviembre, durante la sesión ordinaria del Pleno municipal, se procederá a la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer, una declaración que recoge el posicionamiento institucional de Siero en la lucha contra la violencia de género. Ese mismo día, a las 19.30 horas, la sala de cámara del Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá el concierto "Resistencias y resiliencias en las voces de las mujeres", a cargo de Alba Gil y María Silva, con entrada gratuita hasta completar aforo. Un evento que combina música y mensaje para poner en valor la fuerza, la resistencia y la capacidad transformadora de las mujeres.

Asimismo, además de las actividades principales, la Concejalía de Igualdad impulsa un proyecto de sensibilización y prevención dirigido al ámbito deportivo, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal. Entre sus acciones destaca el reparto de balones con mensajes de concienciación a clubes y centros educativos de primaria, acercando la igualdad y el respeto también a los espacios deportivos.

A ello se suman los talleres "Con-Movidas", dirigidos a asociaciones de mujeres del concejo.