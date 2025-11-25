Volver a empezar: reconciliarse con el empleo de la mano de Fundación Amaranta

La Fundación de Solidaridad Amaranta lleva tres años trabajando en el Servicio de Formación con Compromiso de Contratación e Inserción de Mujeres Víctimas de Género o de Trata y Explotación Sexual de la mano del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias gracias a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Desde el año 2022 han desarrollado itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral con 25 mujeres, con el objetivo de mejorar su nivel de empleabilidad y promover su inserción laboral en diferentes sectores y empresas del territorio. Para ello, se realiza una prospección laboral previa, que permite además la sensibilización del tejido empresarial. En estos tres años de programa se ha contactado a más de 120 empresas de la comunidad autónoma, formalizándose 34 encuentros presenciales y 2 convenios de colaboración.

Todos los itinerarios incluyen tres fases: reconstrucción personal, profundización en el itinerario y formación específica. En los primeros tres meses se dota a las participantes de competencias personales, habilidades para el aprendizaje y motivación para el empleo, además de alfabetización digital básica. En la segunda fase, se realiza un diagnóstico de empleabilidad de cada una de las participantes, diseñándose un itinerario sociolaboral individual en el que se contemplan acciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, adaptados al perfil de cada una de las participantes. Por último, durante seis meses el programa se orienta a la formación en profesiones en las que se han detectado necesidades de personal, a partir de las acciones de prospección implementadas a lo largo del desarrollo del servicio.

En los tres años de proyecto se han superado las 3.400 horas de formación en materias como gestión de almacén, seguridad y manejo de carretillas elevadoras, limpieza y camarera de pisos, ayudante de cocina, atención sociosanitaria, entre otras. Se han priorizado formaciones que permitieran la realización de prácticas formativas no laborales, lo que facilitó la contratación de una participante como dependienta en la empresa TEDi, o el de gestión de almacén en 2022, que también acabó convirtiéndose en una oportunidad laboral en Cáritas Koopera Astur.

Talleres recuperacion personal / Cedida a LNE

Una vez finalizado el itinerario sociolaboral, todas las participantes siguen vinculadas al servicio a través de acciones de seguimiento y acompañamiento orientadas a lograr la inserción laboral durante el año siguiente. Desde que se comenzó el proyecto han encontrado un empleo el 76% de las mujeres atendidas (19 participantes), manteniéndose empleadas en la actualidad el 48% (12 participantes). El programa continúa trabajando con aquellas mujeres que se mantienen en búsqueda de empleo.

El programa ha sido valorado muy positivamente por las usuarias, ya que les permite ganar autonomía, tomar conciencia de sus potencialidades, mejorar su autoestima y desarrollar estrategias personales necesarias para afrontar las exigencias del mercado laboral y de la sociedad en la que viven. Por razones de privacidad no se señalan nombres, pero una de las mujeres procedente de Rumanía y que actualmente está trabajando en montaje eléctrico, señala “en este proyecto he aprendido mucho. La formación recibida me permitió adquirir conocimientos en informática, cocina, gestión logística, cuidado de personas mayores y limpieza, destacando siempre la paciencia de las formadoras. Para mí fue una experiencia muy bonita de cómo nos atendieron”. Otra participante del programa procedente de Nigeria, y que está trabajando gracias al programa en confección industrial, subraya que “Participar en este programa me sirvió para mejorar mis relaciones sociales, para aprender en grupo y mejorar mi castellano para poder comunicarme Aprendí a manejar un ordenador, algo que nunca había hecho. El curso de costura me permitió acercarme a la moda europea, muy diferente a la de mi país, también a manejar diferentes máquinas y formas de costura”.

Captura / Cedida a LNE

También lo valoran positivamente las empresas que han tenido contacto con el mismo. Desde Lavandería Lavastar señalan: “Estoy encantada con ellas, pues son grandes trabajadoras. Las empresas necesitamos gente para trabajar y las personas migrantes son una importante fuerza de trabajo. Opino que tiene que venir más gente”. Desde SAM Servicios apuntan “En nuestro caso, colaborar con la Fundación Amaranta desde Asturias está siendo una experiencia profundamente enriquecedora, ya que nos transmiten cada día una gran motivación, responsabilidad y ganas de salir adelante. Apostar por colaboraciones con entidades sociales es, además de una cuestión de responsabilidad, una oportunidad para demostrar que la diversidad y la igualdad, generan un gran valor humano y profesional”.

Al margen de este programa, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias cuenta con una red de dos coordinadores y 25 tutores presentes en todo el territorio del Principado y con formación específica para atender las necesidades de las víctimas de violencia de género. Este equipo de trabajó facilitó el pasado 2024 la inserción laboral a 1.165 mujeres, firmando un total de 3.050 contratos, 819 de ellos indefinidos.