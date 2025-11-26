Astruias presume de tener el mejor postre, según la guía Michelin: el céntrico restaurante donde lo puedes pedir

Un total de 40 restaurantes asturianos han logrado entrar en la reputada Guía Michelin de 2026, la biblia gastronómica nacida en Francia hace 125 años y que acaba de desvelar el contenido de su próxima edición durante una gala en Málaga la pasada noche. La presencia asturiana es múltiple y diversa, encabezados por los que lucen la codiciada estrella roja, la principal distinción, un total de 12. Hay 3 con la etiqueta Bib Gourmand, que destaca la buena relación calidad precio, además de un total de 25 recomendados. Sin olvidar los tres que lucen la estrella verde, para poner en valor a los cocineros que cuidan el medio ambiente, apuestan por el reciclaje y el residuo cero, se vuelcan con el producto de cercanía y apuestan en definitiva la sostenibilidad.

Asturias puede presumir de una gastronomía única, variada y que enamora a a los de aquí y a los que vienen. Fabada, pitu caleya, sus potes, picadillo... Son tantos los manjares que se pueden degustar que es difícil quedarse con uno.

Y ojo también a los postres, porque la lista también es tan deliciosa, como variada. El clásico queso con miel, pero reinterpretado y adaptado a los tiempos modernos. Hecho para conquistar, además, los paladares más exigentes, como los de los inspectores de la guía Michelin, que eligieron ese postre de sello asturiano entre sus preferidos. La famosa firma gastronómica dictaba sentencia con su nueva guía, en la que figuran los restaurantes estrellados y recomendados para 2025, de los postres favoritos de esa legión de inspectores que recorren España "de norte a sur y de este a oeste en busca de sabores sorprendentes. Cada año degustan miles de platos, incluidos cientos de postres, que ponen el broche perfecto a cada comida o cena. Algunos presentan combinaciones ingeniosas, técnicas sofisticadas, productos excepcionales... o un poco de todo".

Pues bien, entre estos favoritos se ha colado uno realizado por el cocinero Vicente Cabal, al frente de Cabal, en Oviedo. "Con una presentación cuidada hasta el más mínimo detalle, el protagonista aquí es un cilindro de color crema, casi blanco, cuya parte superior evoca la forma de una colmena. Se trata de un mousse de sabor delicado, elaborado con un queso de la D.O. Afuega'l Pitu. Sobre él, unos puntos de miel y otros de cítrico aportan frescor y una acidez perfectamente equilibrada", describen en Michelin.

"Clavado en el mousse, un crujiente recuerda la estética de un panal, mientras que, a su lado, un trampantojo de una cuchara de miel encapsula el sabor intenso de un helado de avellana con textura cremosa. Para rematar, un toque de miel natural y polen, junto a unas avellanas tostadas intercaladas con dados de gelatina, nos invitan a disfrutar de este sorprendente y delicioso dulce". El postre de Vicente Cabal figura entre los cinco elegidos en toda España, donde hay tres catalanes y uno vasco. El cocinero mostraba su satisfacción y sorpresa, al tiempo que confesaba con humor no ser "consciente" de la visita de los inspectores a su restaurante, en pleno centro de Oviedo.