Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
Cinco lugares se postulan para ganar el concurso de una conocida marca de bombones
La lucha por conseguir la mejor iluminación de Navidad es cada más encarnizada. Vigo, Madrid o Cantabria se esemeran en lograrlo, pero ahora se le suman cinco nuevos competidores gracias al a camapaña "Juntos brillamos más" de Ferrero Roche. La marca lleva doce años organizando un concurso para llevar la magia de la Navidad a las zonas rurales de España. Este año, eligieron un representante de cada comunidad autónoma y, de esos 17, solo cinco han pasado a la final. Cudillero, el representante de Asturias, es uno de los seleccionados.
Las cinco localidades que han logrado el mayor respaldo popular y que, por tanto, mantienen vivo el sueño de convertirse en el escenario de la Navidad de Ferrero Rocher son A Guarda en Pontevedra, Bullas en Murcia, Cudillero en Asturias, Fuente del Maestre en Badajoz y Tejeda en Las Palmas.
Estos municipios han conseguido destacar entre las 17 candidaturas iniciales gracias a su belleza y a la implicación de sus habitantes, asegurando su paso a la siguiente ronda de votaciones. La primera fase fue una votación popular que ha batido récord de participación en los primeros días. Todos los municipios que forman parte de la iniciativa han demostrado un compromiso absoluto para alcanzar el triunfo, movilizando a sus habitantes con el fin de obtener la mayor cantidad de votos.
En esta fase, A Guarda sigue sorprendiendo con su entorno natural único que combina montaña, mar y el estuario del Miño, un lugar en el que se respira historia celta gracias a sus leyendas, mientras que Bullas destaca por ser tierra de viñedos y bodegas centenarias situada entre montañas con más de dos milenios de historia. Por su parte, la candidatura de Cudillero resalta gracias a su disposición de anfiteatro bañado por el mar y casas coloridas, Fuente del Maestre ha puesto el foco en su serenidad extremeña que florece entre olivos, su riqueza arqueológica y monumental, y por último Tejeda, que completa el grupo de clasificados destacando poesía volcánica suspendida en la cumbre de Gran Canaria.
¿Cómo votar por Cudillero?
Las votaciones permanecen abiertas a través de la página web de Ferrero Rocher hasta el próximo 30 de noviembre. En esta fecha, la lista se reducirá a los 3 semifinalistas antes de la gran final. La marca recuerda que, dada la ajustada competencia observada en la primera etapa, cada voto es fundamental para determinar qué pueblo disfrutará de la espectacular ceremonia de iluminación en diciembre.
Las votaciones para "Juntos Brillamos Más" continúan abiertas en el sitio web oficial: https://www.ferrerorocher.com/es/es/
El nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre.
